Medios internacionales informaron que el ejército ucraniano dio muerte a Olga ‘Kursa’ Kachura (52), teniente coronel rusa cuyo apelativo era la “Dama de la Muerte”, al ser considerada como una de las más peligrosas de aquel ejército.

De acuerdo a lo que reportó el diario español El Mundo, Kachura fue alcanzada por un misil mientras circulaba en transporte cerca de la ciudad de Horlivka.

Los archivos indican que la mujer era funcionaria de confianza de Vladimir Putin y estaba a cargo de una división de artillería de cohetes, en la región de Donetsk.

Esta unidad, precisan, estaba a cargo de bombardeos a civiles en aquella zona, una de las más afectadas por el conflicto en Ucrania.

Olga ‘Kursa’ Kachura había nacido en Ucrania, pero desertó de aquel país en 2014, luego de un levantamiento provocado por Rusia en la región de Dombás.

Ukrainian forces eliminated one of the founders of the "DPR" Olga Kachura(Korsa) pic.twitter.com/ogNL76EZni

— WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) August 3, 2022