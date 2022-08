El influencer chileno, Cristóbal Palma, compartió a través de sus redes sociales su experiencia como uno de los primeros pacientes en contagiarse con la viruela del mono en el país.

A través de un video cargado a TikTok bajo el usuario @dime__cris, el joven relató sus vivencias desde que se sometió a un test de detección del virus hasta su alta médica de la residencia donde debió refugiarse para hacer frente a la enfermedad.

“Les quiero compartir mi experiencia como una de las primeras 30 personas en Chile en tenerla”, fue lo que expresó el influencer en un video grabado desde la residencia sanitaria en la que se encontraba.

“Hago este video con la intención de combatir ese estigma que se ha ido instalando de a poco y de la boca de quienes vivimos con la enfermedad ahora”, explicó sobre la razón de hacer el registro.

Síntomas del influencer

Cristóbal detalló que debido a la viruela del mono desarrolló lesiones cutáneas, “muy pocas la verdad, como seis” afirmó, las cuales se ubicaron en su cabeza, cara y zona genital.

Aunque aseveró que “lejos la peor parte fue la fiebre que me dio por cuatro días”, aunque también declaró que además de eso “no tuvo mayores complicaciones”.

El influencer aprovechó la instancia para crear conciencia sobre la detección temprana de la enfermedad, sobre lo que dijo: “Todo esto no habría sido posible si es que no me hubiera testeado a tiempo, porque gracias a eso pude acceder a la residencia y pude dejar de transmitir el virus a otras personas”.

“No hay grupos de riesgo, si conductas de riesgo”

Cristóbal Palma también tuvo palabras para aquellos que aún creen que la enfermedad solo afecta a homosexuales: “El estigma asusta a que la gente vaya a consultar, porque genera histeria colectiva, desinformación y culpamos a cierto grupo de personas de una enfermedad […]No hay grupos de riesgo”, dijo.

Sobre lo último, el influencer chileno ocupó las palabras de una autoridad sanitaria, para explicar el punto: “Cómo lo dijo el subsecretario de salud el otro día, no hay nada, nada en el cuerpo de los heterosexuales o de las mujeres que te proteja de contraer la enfermedad […] todos somos susceptibles a contraerla”.

Lo que se sabe de la viruela del mono

La viruela del mono es una enfermedad endémica proveniente de África que por primera vez genera un brote fuera de sus fronteras.

El virus símico puede producir síntomas como fiebre, inflamación de ganglios linfáticos y exantemas en diversas zonas del cuerpo, siendo las de la zona genital las más recurrentes, entre otros malestares.

En Estados Unidos y Europa ya se aplican dos vacunas para prevenir la infección, mientras que el Ministerio de Salud se encuentra haciendo las gestiones para incorporar un compuesto al plan de prevención nacional.

Hasta el 1 de agosto, los casos de viruela del mono en el país llegaban a los 68 sin registrar decesos hasta el minuto.