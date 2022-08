La destacada rider nacional Macarena Pérez, exponente del BMX chileno y representante en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue invitada a formar parte del proyecto Disney Princesa, el cual tiene como objetivo mostrar historias que inspiren a niñas y niños.

Macarena se enteró de aquello mientras prepara futuras competencias. Sin ir más lejos, desde Estados Unidos la ciclista BMX Freestyle conversó con BioBioChile sobre sus sensaciones.

“Veía Disney cuando niña, me gustaba mucho, veía las series en Disney Channel y me encantaban las princesas (ríe). Es increíble ser ahora parte de todo ello, quizás todavía no me lo puedo creer, que algo mío pueda salir allí. Se siente muy lindo”, indicó.

“Me puso súper feliz, no me lo esperaba, fue un honor desde el primer día. Nunca imaginé ser parte de un proyecto tan importante, y de Disney sobre todo, además de saber que va a salir una historia que niñas de Sudamérica la van a conocer. Siento que estoy haciendo algo bien por las niñas, algo de valor”, agregó.

En concreto, Maca sostiene que el objetivo principal es mostrar ejemplos de mujeres, en todo el continente, que logren traspasar sus pasiones y ejemplos de constancia a las nuevas generaciones.

“En concreto, el proyecto Disney Princesa son historias que inspiran. Me contactaron para formar parte de esta campaña y ha sido un honor. El objetivo es dar a conocer mi historia, para que niñas y niños puedan verla, inspirarse y aprender, llevar una vida más saludable, darle sentido”, sostuvo.

Respecto a su historia en particular, la deportista asegura que lo más importante en sus 25 años ha sido la constancia y esfuerzo.

“La verdad esto ha sido constancia, trabajo duro, mucho esfuerzo. Todos hemos tenido altos y bajos en la vida, pero cuando salimos adelante de los bajos, y seguimos, eso inspira a los demás. Es en el fondo lograr algo que en un momento se veía imposible”, expresó.

“En mi caso, en el BMX femenino, antes no había oportunidades, hace un par de años no había campeonatos, auspiciadores. Pero eso ha cambiado, ahora hay más competencias y me ha ido bien. Creo que se puede inspirar porque no somos muchas en Latinoamérica compitiendo mundialmente. De hecho yo fui la única compitiendo en unos Juegos Olímpicos, eso da esperanzas de llegar a algo importante”, añadió.

En este misma línea la rider nacional sostiene que lo más importante, desde su óptica, es obsesionarse a la hora de llevar a cabo una actividad deportiva.

“El talento puede ser algo inicial, una base, pero después todo el esfuerzo que uno pone a lo que le apasiona, horas, entrenamiento, cansancio, es lo que te transforma en un gran deportista. No es solo talento para estar en lo más alto”, aseguró.

Hay que señalar que los grande objetivos de Macarena Pérez, en el mediano y largo plazo, son los Juegos Panamericanos de Santiago y los Juegos Olímpicos.

“He tenido la suerte de recibir amor y apoyo del público. Sí, a veces han salido malos comentarios, pero nunca me ha tocado tanta discriminación, he recibido bastante cariño de la gente, y es algo que agradezco por siempre”, señaló.

“El nivel del deporte femenino en Chile y el mundo está creciendo demasiado, acá están saliendo muchas deportistas y es increíbles estar viendo todo eso. Es un hito histórico que se está marcando”, concluyó.