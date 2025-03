La actriz Magdalena Gelsam expuso una denuncia en contra del, también actor, Félix Villar, a quien acusó de haberla agredido físicamente en varias ocasiones.

En redes sociales, la intérprete publicó fotos que muestran heridas en su rostro, las cuales habrían sido provocadas por Villar.

Testimonio de Magdalena Gelsam contra Félix Villar

En un video expuesto en su cuenta de Instagram, la actriz expuso parte de lo que habría vivido durante el último tiempo.

“Hace seis o siete meses yo conté que había sido víctima de un asalto junto a mi ex pareja, Félix, pero eso es mentira. Yo conté eso para protegerlo, porque él me violentaba recurrentemente”, indicó.

“Me pegó un cabezazo en el ojo, y como se me notaba, yo no sabía cómo protegerle e inventé esta historia, dentro de otras cosas. Este episodio fue uno de muchos que ocurrieron en la relación, pero fue la guinda de la torta”, agregó.

En este sentido, Gelsam indicó que fue una amiga quien la ayudó a salir de aquella relación.

“Al final de la relación yo ya no daba más. Casi no me defendía. Le decía: ‘Si quieres pegarme, hazlo, pero que no sea en la cara, por favor”, agregó la actriz.

“Nadie tiene el derecho de tratar a una persona así. Yo puedo tener el carácter más fuerte del universo, decir la cosa más feo, pero no tienes el derecho a pegarme”, enfatizó.

“Yo también me defendía, entonces era un círculo vicioso, donde él me pedía constantemente perdón. Yo pedí ayuda a su familia, pero finalmente te encuentras sola. Sabía que si yo hablaba no iba a terminar bien”, dijo la actriz.

De momento, Félix Villar no se ha referido a estas acusaciones y sus cuentas de redes sociales se encuentran cerradas.

Recordar que el aludido ha estado ligado a teleseries en las áreas dramáticas de TVN y Mega.

Gelsam, dentro del video, no mencionó si ha denunciado los hechos ante el Ministerio Público. Este medio intentó contactarse con la artista, pero no hay obtenido respuesta hasta el cierre de la nota.