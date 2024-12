Se você é um usuário ativo de redes sociais, provavelmente cruzou com alguns dos vídeos de Poli Monica. A mulher viralizou na internet após mostrar pessoas que furtam carteiras pelas ruas da Itália e alertar turistas com o grito “Attenzione pickpocket!”, que significa “Atenção, batedores de carteira”. A mulher tem 57 anos e é vereadora pela Liga, um partido de direita do país. Embora tenha ganhado notoriedade há pouco tempo, ela conta que trabalha com esse tipo de alerta pelas ruas do país há cerca de três décadas. “Somos um grupo de voluntários que há 30 anos incomodam batedores de carteira e depois chamam a polícia. Já fazemos vídeos há algum tempo”. A italiana explicou ainda que se importa com a mensagem de “venha para a Itália, mas cuidado com a sua carteira” e que entrega as gravações feitas para a polícia. Embora se dedique a este trabalho, Poli Monica ficou surpresa com a repercussão mundial. “A minha voz está em todo lugar. Eu nunca pensei que geraria tudo isso. Queria enviar uma mensagem a todos os turistas que visitam nosso belo país”, compartilhou a italiana. #TikTokNotícias

♬ som original – Metrópoles Oficial