Esta mañana el matinal de Chilevisión confirmó la liberación de una mujer de 61 años llamada Pilar, ex modelo de Sábado Gigante y candidata a Miss Chile que estuvo encerrada dos años en contra de su voluntad en una casa en Placilla.

El mismo programa había señalado, hace dos días, que la mujer estuvo secuestrada en el lugar por orden de su propio hermano.

De hecho, en el último tiempo vecinas del lugar se preocupaban de llevarle comida y medicamentos.

En declaración en Contigo en la Mañana, la propia mujer sostuvo que vivió momentos sumamente complejos en el último periodo.

Asimismo, dejó en claro que ya existe una denuncia en Fiscalía por el caso.

Secuestro de ex modelo de Sábado Gigante

“Pasaron muchas cosas. Yo quiero agradecerles a ustedes, porque se fue dando todo cuando ustedes aparecieron. Se empezó a mover el Cesfam, se empezó a mover el alcalde, como que se asustaron”, indicó en la entrevista.

“Desde que me encerraron me dijeron que me iban a llevar a una casa de orates. Siempre la familia fue unida, mucho amor, entonces no entiendo por qué la actitud de mi hermano”, añadió.

Asimismo, la mujer reveló que fue víctima de un supuesto caso de abuso doméstico en el lugar.

“Cuando jubilé a los 60 años, en 2020, pasarían siete meses y mi hermano me quita la CuentaRut. Ahí empezó él a comprar la mercadería y yo me puse firme. (Le dije) ‘si me vas a traer las cosas, trae lo que uno te pide’. Yo cocinaba”, concluyó.