Un tiburón hirió de gravedad a una bañista en el primer ataque en la bahía de Sydney en 15 años, dijeron las autoridades el martes.

El ataque se produjo el lunes al atardecer frente a un embarcadero en la bahía Elizabeth, a menos de dos kilómetros de la Ópera de Sídney, señaló la policía.

La mujer sufrió “una herida de gravedad en su pierna derecha”, afirmó en un comunicado la policía de la región de Nueva Gales del Sur.

Es el primer ataque de tiburón en la bahía de Sydney desde febrero de 2009, cuando un buzo de la Marina australiana fue mordido en el brazo y la pierna.

A woman was seriously injured in a shark attack in Sydney Harbor, authorities say. https://t.co/VMEsOANQ44

— NBC News (@NBCNews) January 30, 2024