Una turista estadounidense de 44 años murió tras ser atacada por un tiburón mientras practicaba remo en las aguas de Bahamas, según las autoridades policiales del país caribeño.

El ataque tuvo lugar cerca del hotel resort Sandals Royal Bahamian en la isla de New Providence, donde se ubica la capital, Nassau. Un socorrista trasladó a la orilla a la víctima, originaria de Boston, y a un familiar que la acompañaba, para realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

“Se practicó la reanimación cardiopulmonar a la víctima. Sin embargo, sufrió heridas graves en el lado derecho del cuerpo, incluida la región de la cadera derecha y también la extremidad superior derecha”, señaló la policía local e informó que luego fue declarada muerta por los servicios de emergencia.

A woman from Boston died in the Bahamas on Monday, after she was attacked by a shark while paddle boarding about three-quarters of a mile away from the shore with a family member. https://t.co/PhJW5KkDr7 pic.twitter.com/J0OlNgtKRc

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 4, 2023