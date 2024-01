El consumo de Sentis le costó al diputado Nelson Venegas su puesto en la Comisión de Ética. Según él mismo aseguró, dicho medicamento le fue prescrito por un profesional y adquirido por receta médica.

“Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba”, reconoció.

Este medicamento, según indica el Laboratorio Chile, está indicado “para el tratamiento a corto plazo de la obesidad, junto con un régimen dietético para reducir el peso corporal en base a la restricción calórica, ejercicio y la modificación de los hábitos alimenticios”.

Así, detalla que está dirigido a “pacientes con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30 kg/m2 o mayor o igual a 27 kg/m2 en presencia de factores de riesgo como hipertensión, diabetes e hiperlipidemias”.

El medicamento es tan delicado, que en su explicativo indica varios posibles efectos adversos.

Los efectos adversos de la fentermina más frecuentes son síntomas de sobrestimulación del Sistema Nervioso Central y comprenden: Insomnio, terror nocturno, irritabilidad, nerviosismo, inquietud y euforia; que pueden ir seguidos de fatiga y depresión. También se puede producir sequedad bucal, anorexia, cólicos y otras molestias gastrointestinales. Puede producir dolores de cabeza, mareos, temblores, sudoración, aumento en los latidos cardíacos, palpitaciones, infarto al miocardio, elevación de presión arterial, trastornos de la líbido e impotencia. Se han descrito (en forma más aislada) reacciones psicóticas, crisis convulsivas, y accidentes vasculares, así como lesiones musculares y complicaciones renales. Rara vez se ha producido miocardiopatías con el uso crónico. Se ha descrito muerte súbita en niños con anomalías cardíacas previas. Un efecto adverso importante es el desarrollo de Tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis de un fármaco para obtener el mismo efecto farmacológico, por lo tanto se asocia a la dependencia de él. En estos casos la suspensión brusca tras un consumo prolongado o abusivo, produce fatiga extrema, hiperfagia y depresión. Un efecto adverso importante es el desarrollo de Tolerancia, que es la necesidad de aumentar la dosis de un fármaco para obtener el mismo efecto farmacológico, por lo tanto se asocia a la dependencia de él. En estos casos la suspensión brusca tras un consumo prolongado o abusivo, produce fatiga extrema, hiperfagia y depresión.

De hecho, ya en agosto del 2020 el Instituto de Salud Pública advirtió por la venta ilícita del Sentis y otros medicamentos destinados a bajar de peso. En esa ocasión, advirtió que, al consumirlo, una persona “presentó síntomas parecidos a un infarto, con taquicardia, dolor de cabeza, náuseas y sensación de ahogo, motivo por el cual fue hospitalizada”.

Las disculpas de Venegas

De acuerdo con el parlamentario, fue por este medicamento que dio positivo en el test de drogas que se hará público en el sitio de la página de la Corporación de la Cámara de Diputados.

En esa línea, el parlamentario y exalcalde de Calle Larga, confirmó su renuncia como presidente de la Comisión de Ética, función que desempeñaba desde el inicio de este período parlamentario.

Venegas afirmó que “voluntariamente, como en ocasiones anteriores y sin nada que ocultar, me sometí al test de drogas aleatorio como diputado de la República, en los cuales anteriormente no he tenido ninguna dificultad”.

“El resultado del test será informado dentro de los próximos días por el secretario de la Cámara de Diputados y Diputadas como una falta al reglamento de la Corporación”, añadió.