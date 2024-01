Minutos de terror vivió una madre en la Villa Luzuriaga en Argentina, luego que delincuentes le hicieran un portonazo para llevarse su vehículo, en el cual estaba su bebé de tres meses, la que dejaron tirada en el suelo.

Esto ocurrió la jornada del martes, a eso de las 22:30 horas, en la esquina de Garibaldi con Alicante, consigna Perfil.

Todo ocurrió cuando la mujer llegaba a su casa en su vehículo, junto a sus hijos de 11 y ocho años, además de la bebé que viajaba en un portabebés en la parte trasera del auto.

En ese instante fueron abordados por cuatro delincuentes, quienes intimidaron al grupo familiar con una pistola.

En conversación con Todo Noticias de Argentina, la mujer dijo que “fue un momento de terror, solo recordarlo me estremece. Fue muy rápido, no me resistí para nada”.

Los delincuentes se subieron al vehículo y comenzaron a avanzar, mientras que la mujer gritaba para que le devolvieran a su bebé.

“Mis otros dos hijos ya estaban abajo y mi nene estaba entrando al gato. Yo sólo gritaba por mi bebita que había quedado en la parte trasera. El auto no me importaba, sólo quería que bajaran a la beba“, agregó la mujer.

VIDEO DOCUMENTO: DELINCUENTES, ROBAN AUTOS Y ARROJAN A LA CALLE A UN BEBE, COMO SI FUERA BASURA. A ESTOS DEFIENDEN LOS KIRCHNERISTAS, LA "SOU DIPUTADA". LA UNICA MANERA DE ENFRENTARLOS ES CON MANO DURA. pic.twitter.com/PzFgzyJQNr — MARCELO FAVA (@MARCELOFAVAOK) January 4, 2024

Cuando los delincuentes se percataron que se llevaban a la bebé, tomaron el portabebés y lo dejaron tirado en el piso, para continuar con su escape.

“Me volvió el alma al cuerpo cuando la bajaron”, enfatizó la mujer, quien agregó que es un barrio inseguro y que no es la primera vez que se registra un robo en el sector, ya que un vecino ha sido víctima de delitos en más de una ocasión.

La investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI).