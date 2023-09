Videos dejaron en videncia el desastre en una boda en Irak, en donde más de 100 personas murieron a causa de un incendio iniciado por el lanzamiento de fuegos artificiales.

En los registros se puede observar que los invitados estaban siendo parte de la fiesta cuando, de repente, emergieron elementos de pirotecnia.

Si bien en un inicio la situación pareció estar controlada, con el paso de los minutos se pudo ver que varios sectores comenzaron a incendiarse de forma rápida.

Fue así como las personas comenzaron a correr para salir del lugar, pero muchas terminaron rodeadas por el fuego.

This is the deadliest wedding ever in Iraq with 114 dead and more than 200 wounded…#Iraq #wedding #explosion #fire #deaths #damage #disaster pic.twitter.com/fgDx40ulDx

— Genesis Watchman Report (@ReportWatchman) September 27, 2023