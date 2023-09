Una adorable niña ha sido apodada “Baby Hulk” después de que una extraña enfermedad le hiciera nacer con el pecho y los brazos anormalmente grandes.

La valiente Armani Milby, que ahora tiene nueve meses, tuvo que nacer por cesárea de urgencia a las 33 semanas tras diagnosticársele una forma grave de linfangioma, que provoca crecimientos benignos en los vasos linfáticos.

Esta enfermedad congénita extremadamente rara dejó a la pequeña con el pecho y los brazos hinchados, lo que, según su madre Chelsey, le hizo parecer una mini culturista, por lo que le dio el cariñoso apodo de “Mini Hulk”.

Armani nació pesando 4,5 kg, tres veces más que el tamaño medio de un bebé en ese momento de la gestación, que suele ser de entre 3 y 5 kg.

Chelsey dijo que la gente pensaba que esperaba trillizos por el tamaño de su barriga y que lloraba a diario porque le costaba moverse cuando alcanzaba los 90 kg durante el embarazo.

Chelsey from Kentucky, USA, affectionately nicknamed her 9-month-old daughter 'Baby Hulk' due to enormous arms and chest caused by a severe form of lymphangioma.

The young woman is praised for still being a LOVING and SUPPORTIVE mum despite her baby's condition. pic.twitter.com/W2tz2VjaL3

