Sydney Powell es una joven estadounidense de 23 años que fue declarada culpable esta semana del asesinato de su madre, Benda Powell, para que no descubriera que fue expulsada de la universidad.

El juez del condado de Summit, Ohio, condenó a la joven de dos cargos de asesinato, además de agresión criminal y manipulación de pruebas.

Se trata de un juicio que duró 12 días, donde el jurados escuchó testimonios de familiares y expertos que dieron por culpable a la joven, según The Sun.

Cabe destacar que al momento del asesinato, su madre tenía 50 años.

Según lo dio a conocer ABC, en marzo de 2020 Powell golpeó a su madre en la cabeza con un sartén de hierro y le propinó más de 30 puñaladas en el cuello.

A raíz de este terrible caso es que la fiscalía aseguró que Powell, quien lloró mientras se dictaba el veredicto, no quería que su madre supiera que la habían expulsado de la universidad.

Al momento del crimen la policía local encontró a Brenda herida, quien murió horas después en un hospital local por sus graves lesiones.

