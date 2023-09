Un tiktoker colombiano conocido como Dave Ramirz vivió un complicado momento la semana pasada, al llegar a la urgencia de un hospital debido a un devastador efecto por el alto consumo de Coca Cola.

Sin ir más lejos, en un video publicado en redes sociales él mismo sostuvo que llegó a beber hasta 2 litros de la bebida a diario.

Fue por lo anterior que contó que le aparecieron cálculos renales en su cuerpo. La señal de alerta fue sentir un fuerte dolor en la casa de su novia, por el cual incluso cayó al piso.

“Esta es tu señal para dejar de tomar Coca Cola (…) Un dolor me botó al piso y me tuvieron que llevar de urgencias”, indicó.

En este sentido, el joven aseguró que los cálculos aparecieron en su cuerpo por su dieta en base a leche, quesos y comida condimentada, además del nulo consumo de agua y el exceso de la bebida.

Tiktoker y alto consumo de Coca Cola

“Yo tomaba todos los días Coca-Cola, me tomaba casi dos litros a veces y no desayunaba. No está mal que uno tome Coca-Cola de vez en cuando, pero además yo casi nunca tomaba agua”, expuso.

Si bien la situación fue controlada, y el muchacho expulsó los cálculos renales, sobre el final dejó un claro mensaje: “Cuiden su dieta”.

De acuerdo a Clínica Las Condes, un estudio de la Universidad de Harvard detalló que las bebidas azucaradas generan hasta 180 mil muertes al año en todo el mundo, entre casos de diabetes, enfermedades al corazón y cáncer.

Giselle Muñoz, nutricionista del recinto, explicó que esto se debe al rápido incremento de los niveles de insulina.

“La insulina es una hormona fundamental en nuestro cuerpo, es por esto que debemos cuidarla y no estimular su secreción en exceso. Cuando la estimulamos mucho, ganamos más grasa a nivel abdominal, lo que contribuye a la aparición de enfermedades crónicas como la diabetes”, indicó.