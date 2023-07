“Me acaba de pasara una cosa y estoy impactada”, así comenzó relatando Yurema Bellosso un incómodo altercado que tuvo con una barista en un café de paso en Viña del Mar, más específicamente en el sector de Reñaca, esto, pues la mujer le cobró la propina sin preguntarle antes.

La también actriz contó que se encontraba en la ciudad, pues tenía varias reuniones ahí ese día, por lo que optó pasar por un café con leche, pese a que su intención era quedarse en la cafetería, no pudo, pues el lugar estaba lleno, por lo que optó pedirlo para llevar.

“Le digo: ‘¿Cuánto sale el café?’, y me dice ‘$3.100’, le paso un billete de $10.000 y me devuelve $6.500 y yo digo ‘hueón, aquí falta plata’“, pensó. Acto seguido le dice: “Perdón, pero aquí faltan como 400 pesos y me dice ‘Ah sí, la propina"”, ante lo que no pudo ocultar su sorpresa, pues no le había preguntado si quería dejarla.

Cabe recordar que en Chile el pago de propina no es obligatorio, sino que una sugerencia al consumidor. Esta puede ser mayor o menor del 10% del valor total de lo que se consume.

“Yo siempre doy propina, siempre”, aclaró la joven. “He sido garzona desde los 11 años y sé lo que significa la propina para un garzón, por eso yo siempre doy, pero lo que me sentó mal fue (…) por qué te cobras 400 pesos si la propina se supone que es el 10%, serían 310 pesos, pero bueno eso es una gilipollez”, dijo.

A lo que agregó: “Pero de verdad a mí, lo que más mal me sentó fue que ni siquiera me preguntó si yo quería dejar propina, como que llegó y se la cobró, no más y no po’, tú tienes que preguntar“, explicó.

Sin embargo, su molestia no se restringió solo a eso, sino que también en el monto cobrado: “Por qué te tengo que dar propina por servirme un café siendo que eres una cafetería y ni siquiera me estás sirviendo en la mesa, me estás dando el vaso de café (…) si lo que haces aquí ya lo os pagan”, dijo en referencia al sueldo de los baristas.

A esto sumó el incómodo momento que vivió cuando hizo el reclamo: “Encima se lo digo: ‘oye, no me has preguntado si te quiero dejar propina o no, directamente te lo has cobrado’ y coge la mina, abre la caja, agarra los 400 pesos y me los pone encima de la mesa, así de malas”, relató.

“Tampoco es para que te pongas así”, le habría dicho a la barista, quien le contestó: “No es que si no quieres dejar propina te lo devuelvo, no importa”, le habría dicho de mala gana.

El registro cargado por la mujer a TikTok abrió nuevamente el debate por las propinas, las cuales de a poco se han ido instaurando en comercios para llevar e incluso peluquerías.

“Me carga que cobren propina cuando es para llevar”; “Para llevar no hay propina, a menos que quieras dejarla”; “con la actitud que tuvo la vendedora al final le pido que ni me venda el café”, le dijeron algunos.