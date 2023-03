Japón, Indonesia, Zambia y España, son solo algunos de los países donde ya existen permisos legales (pagados) para las mujeres que sufran de fuertes dolores menstruales, cuadros conocidos como dismenorrea. En Chile, esto no existe ni se ha legislado aún, por lo que un médico usó su cuenta de TikTok para plantear el debate.

Un médico usó su cuenta de TikTok para exponer el caso de una paciente que a la que le tuvo que otorgar una licencia médica por dismenorrea (fuertes dolores menstruales) y afirmó que en Chile debería existir un permiso especial, con goce de sueldo, para estos casos, tal como ya sucede en otros países.

Vale destacar que ya hay otros países en los que esta iniciativa es una ley, donde las personas pueden tener reposar los días que menstrúen, si es que presentan cuadros de dismenorrea o endometriosis, sin ver un menoscabo en su remuneración mensual.

Médico plantea el permiso con goce de sueldo por dolores menstruales en Chile

Ignacio Ponce de León, médico de urgencias del Hospital Gustavo Fricke, utilizó su cuenta de TikTok con más de 700 mil seguidores para exponer el caso de una paciente que, por fuertes dolores menstruales, debió hacer uso de 2 días de licencia médica, sin goce de sueldo.

“En este país tendrían que legislar sobe un proyecto de ley, para que por lo menos 2 días al mes, las mujeres en edad fértil, cuando estén menstruando, tenga descanso con goce de sueldo“, comenzó diciendo.

El cirujano agregó que “de verdad hay gente que tiene dismenorrea franca, con mucho dolor. Hay otros que lo toleran bien, pero hay múltiples factores que hacen que algunos les duela más que a otros al momento de menstruar”

“Es un tema no menor, porque la gente dice ‘tengo que ir igual y aguantarme este dolor, porque los dos días de licencia médica no me los van a pagar‘”, reflexionó.

Por último, se preguntó “¿Por qué tiene que asumir la pérdida monetaria de algo que está viviendo, que de verdad le genera una incapacidad y lo va a vivir, probablemente, todos los meses?”.

Países donde ya existe permiso laboral por dolores menstruales

En el 2022, España aprobó una ley que permite a las trabajadoras que sufren de menstruaciones dolorosas tomarse, lo que ellos llaman, una “baja menstrual”, una licencia que les permite ausentarse de sus labores.

Antes de otorgar este permiso, los médicos deben considerar la historia clínica de la paciente y antecedentes de síntomas menstruales dolorosos.

De esta manera, la nación europea sigue el camino de otros países como Japón, Indonesia y Zambia, que ya implementaron la iniciativa desde hace varios años, al igual que Taiwán y Corea del Sur.

¿Qué pasa en Chile?

En nuestro país, tal como lo hizo el médico de TikTok, una mujer puede descansar y recuperarse por los fuertes dolores de la menstruación, bajo una licencia médica.

Sin embargo, estas se pagan sobre una cantidad de días determinados, es decir, que por 2 o 3 días que dura un cuadro de dismenorrea, la paciente ve un detrimento en su remuneración mensual.

Al respecto, existe un proyecto de ley que garantiza derechos de las personas menstruantes, pero que desde mayo del 2022 se encuentra estancado en el Senado. Eso sí, la iniciativa busca facilitar el derecho al acceso de productos de gestión menstrual y fomentar la educación en la materia y no se refiere a los permisos mencionados.

En el 2017, Valeska Naranjo (actual subsecretaria general de Gobierno) planteó la idea de la “Ley Menstrual“, cuando era candidata a diputada, la que permitía el descanso en los casos descritos.

Lamentablemente, para los interesados, Naranjo no obtuvo un cupo en la Cámara y su idea legislativa quedó en nada.