Quinton Simon es un nombre recurrente en los noticiarios de Estados Unidos. Su desaparición tiene conmocionado a un país, pero parece que no a su madre, quien celebraba en un pub a pocos días de su desaparición, mientras autoridades buscaban a su pequeño en un enorme vertedero de basura en Georgia.

El rostro del infante, de tan solo 18 meses, se volvió familiar en los hogares que se encuentran pendientes de su búsqueda, irónicamente, muy distinto a lo que proyectan en la que fue su casa. La abuela del menor, quien tenía la custodia del niño y la de su hermano también estaba de juerga al lado de su hija.

Los reportes policiales, a la fecha, asoman acusaciones contra la madre del niño, Leilani Simon, de 22 años.

No obstante, no se efectúan arrestos, por el momento, para no entorpecer la investigación en marcha, pese a que los temores de las autoridades apuntan a un crimen motivado por el no pago de una manutención, según el periódico Daily Mail.

El pasado 5 de octubre, Quinton Simon, quien no cumple aún los dos años de vida, desapareció de su casa ubicada en Savannah, Georgia.

Su familia, entre esta su madre, abuela y padrastro, lo reportaron como desaparecido con una denuncia en la policía local. Leilani Simon, dijo que despertó a las 9:30 am y encontró la puerta abierta. Su bebé ya no estaba. En tanto, su pareja, Daniel Youngkin, declaró haberlo visto por última vez a las 6:00 de la mañana del día de su desaparición.

Todo parecía ser parte de un incidente con tintes negligentes en el hogar antes mencionado. Rápidamente, el rostro del pequeño niño se volvió recurrente en las noticias y en el barrio donde vivía, en busca de su paradero.

Horas antes del día en que Quinton desapareció, le pidieron a su niñera que no fuera a cuidarlo. Desde entonces, todo se tornó turbio en el caso.

De hecho, la familia del bebé le pidió a la mujer que lo cuidaba que se abstuviera de dar declaraciones a la prensa, tras expresar “preocupación por su desaparición”.

14 días de la desaparición de Quinton Simon se cumplieron el pasado 19 de octubre. Su fotografía en las redes sociales se hizo del dominio público estadounidense y hasta internacional.

Sin embargo, con los lamentos ajenos, vino otra noticia chocante: la madre y la abuela del bebé fueron vistas junto a otras cuatro personas celebrando amenamente en un pub de la zona costera de Georgia, Tybee Island, a donde las mujeres se instalaron de vacaciones. Sí, en medio de la búsqueda del niño.

Daily Mail entrevistó a trabajadores del lugar, quienes se quejaron por la conducta del grupo. Uno de los meseros se habría sentido acosado debido a que las mujeres del grupo lo instaban constantemente a beber con él.

El tío del bebé, habló del episodio del pub que puso en entredicho a su hermana y madre, mientras decenas de funcionarios buscaban en la misma jornada a su sobrino en un enorme basurero, cercano a la zona de su desaparición.

Curiosamente, Joe Swain defiende sólo a su madre y no a su hermana, pese a que ambas estaban juntas.

“Lamento que (mi madre) cenó en Tybee con dos de sus amigos que la sacaron de la casa para tener un poco de paz, como si el estrés por sí solo no la estuviera matando ya”, aseguró. En tanto, de su hermana tuvo frases acusatorias, sabiendo que se convirtió en sospechosa para la policía.

“No estoy del lado de mi hermana en absoluto. Está sola en este lío”, escribió en su perfil de Facebook.

Los trabajadores del lugar le dijeron a los investigadores que la madre y la abuela del niño “Estuvieron aquí desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche”, en la que pagaron una cuenta de 300 dólares tras beber tequila Patrón.

Here's why Leilani Simon is on probation. She was charged with Felony Larceny By Employee. She pled to a lesser charge. She has served 5 months of it, has to do 48 hours of community service, and "be involved in no criminal activity"

La vida de la joven madre Leilani Simon es investigada a fondo por la policía, quien la considera sospechosa de un eventual asesinato de Quinton Simon, su hijo de 18 meses.

Entre los detalles que levantaron tal suspicacia, no sólo se encuentra el video que muestra la forma en la que celebraba en un pub durante 3 horas y bebiendo tequila, sino la obligación sobre la manutención tanto del bebé como de otro niño mayor, hermano del desaparecido.

Ambos pequeños estaban bajo la custodia de su abuela materna, Billie Jo, pero la noche de la desaparición el más pequeño estaba con Leilani.

Entre la información que la policía tiene en cuenta, está la que detalla el pago obligatorio que la mujer debía hacerle a su madre por cuidar legalmente de sus hijos. 150 dólares mensuales era la cifra a depositar. Si uno de ellos faltaba, el monto se reduciría a 50 dólares.

No obstante, y con los antecedentes antes expuestos, la policía se mantiene cautelosa del paso que debe dar.

“Todavía tenemos una investigación por hacer, y no vamos a hacer nada de manera preventiva que pueda dañar el enjuiciamiento futuro”, decía el departamento de policía, en un comunicado, citando al jefe Jeff Hadley.

Los uniformados del condado de Chatham reconocieron que a estas alturas buscan el cuerpo de Quinton Simon, ya que creció la probabilidad de que no esté con vida a casi un mes de su desaparición bajo la percepción generalizada de la indolencia de su madre y abuela.

Por cierto, la prensa publicó que, en el pasado, esta última tuvo problemas con la ley por prostitución, además de abuso de sustancias y que tras la desaparición de su nieto, reconoció que su hija “no siempre hizo lo correcto”.

No obstante, los usuarios de TikTok, han rescatado publicaciones de la abuela y madre de Quinton, en las que distan mucho de sufrimiento por la desaparición del niño.

I doubt anyone will miss you pure evil

Ver como la madre del bebé Quinton Simon celebraba en un pub, en medio de la desaparición de este, desató la indignación de la comunidad de Savannah, Georgia.

Recientemente, Leilani Simon fue captada por el medio WTOC llorando desconsoladamente, asegurando que se volvió prisionera en su propia casa, tras ser mostrada de vacaciones en la playa junto a su madre y otros amigos, episodio por el que no ofreció mayores comentarios: “Y si surge algo en lo que yo tengo la culpa, yo misma iré a la comisaría”.

Los carteles acusándola a ella y a la abuela del menor de “asesinas de Quinton”, son por ahora una constante afuera de su vivienda.

Protestors returned to the house #QuintonSimon was last seen alive tonight. They were demanding Leilani Simon, the prime suspect in Quinton's disappearance, come out of the house.

Last night 3 protestors were arrested here.

Last night 3 protestors were arrested here. pic.twitter.com/wLnfnHXbH3

— Brooke Butler (@BrookeButlerTV) October 22, 2022