El nombre Olivia Pratt-Korbel es símbolo de luto y desesperanza en una comunidad inglesa que vio cómo, en un abrir y cerrar de ojos, un criminal abrió fuego contra la niña de forma cruel y vengativa.

La memoria de esta infante, sujeta también la esperanza de que la justicia obre en este y otros casos similares. El precio, sin embargo, es alto.

La noche del pasado lunes 22 de agosto marcó un antes y después para una familia, tras el ataque sufrido en su propia casa, lo cual indignó a todo un territorio, cuya sociedad exige un alto a la ola criminal que los azota desde hace varios meses.

Poco después, un operativo policial remeció la zona de Devecot, y sus alrededores. Con ayuda de las cámaras de seguridad el caso está en franco avance para castigar a los responsables del asesinato de una inocente de tan solo 9 años.

El pasado 22 de agosto, una familia inglesa estaba a punto de cerrar una jornada de lunes, cuando una persecución entre delincuentes acabó abruptamente con la calma.

Un sujeto enmascarado, corrió hacia la casa de Olivia Pratt-Korbel. Iba persiguiendo a otro hombre. Se trataba de una disputa desde el crimen organizado, según detalló Daily Mail.

La persona que huía pudo ingresar por la fuerza a la vivienda, por lo que el enmascarado intentó entrar tras él. Fue entonces que Cheryl Korbel, madre de la niña, trató de impedir que un segundo hombre entrara a su hogar. En consecuencia, este abrió fuego contra la niña, quien en ese momento bajaba las escaleras, matándola en el acto. Su progenitora también recibió impactos de bala del delincuente, captado por una cámara de seguridad, huyendo posteriormente al tiroteo, según lo informó The Independent.

Otro sujeto le ayudó a escapar y a cambiarse de ropa para no ser rastreado por la policía, ya alertada de la acción criminal que acabó con la vida de la niña de nueve años y dejó herida a su madre, quien más tarde recibió la trágica noticia a cerca de su pequeña.

Hablando de escapar, el que era perseguido por el tirador, también huyó de la escena, herido de bala. Fue transportado a un hospital cercano y poco después ubicado por agentes policiales.

Olivia Pratt-Korbel, de nueve años, era declarada muerta por el disparo de un sujeto encapuchado, quien abrió fuego porque la madre de la niña le impidió entrar al domicilio durante la persecución. La mujer de 46 años, en tanto, recibía atención médica tras resultar herida en el ataque.

Por su parte, la policía de Liverpool puso en marcha un operativo para dar con el paradero del asesino de la niña. En cuestión de horas, capturaron a varias personas, sospechosas de ser el autor de los disparos y el cómplice que le ayudó a escapar. Sin embargo, de un total de 11 capturados, todos fueron puestos en libertad por contar con coartadas creíbles sobre sus actividades el día de los hechos.

No obstante, la investigación, con apoyo de las cámaras de seguridad, rindió frutos.

El pasado 4 de septiembre, Thomas Cashman, de 34 años, fue detenido como principal sospechoso de asesinar a la niña y herir a la madre de esta. Otro hombre, Paul Russell (40 años), fue acusado de ayudar al primero a trasladarse a otro lugar y cambiar su ropa, tras el ataque.

Según las indagaciones por el caso, en el lugar se encontraron municiones detonadas de dos distintas armas de fuego en posesión del acusado, las cuales figuran como evidencia contra este.

El hombre al que Cashman perseguía, identificado como Joseph Nee, es un reconocido ladrón convicto que también ya fue apresado, según Daily Mail.

En tanto, la foto del supuesto asesino de Olivia, fue publicada por diversos medios ingleses.

Si la comunidad de Devecot, en Liverpool, está a la expectativa del caso, la prensa inglesa se volcó a darle cobertura a cada incidencia de este.

Prueba de lo anterior, tiene que ver con la comparecencia a tribunales de Thomas Cashman ante el juez de la causa, Neil Flewitt.

La audiencia duró 15 minutos en los que el acusado miró fijamente hacia el suelo, luego de encontrarse cara a cara con los devastados padres de Olivia Pratt-Korbel.

El juez encontró suficientes indicios para indicar la apertura a juicio y dejarla programada para marzo próximo.

“Mientras tanto, debes permanecer bajo custodia”, le indicó al acusado. Lo mismo corresponde a su presunto cómplice, Paul Russell. El fiscal del caso, David McLachlan, dijo que el proceso judicial podría durar aproximadamente un mes.

Se trata de un periodo en el que una comunidad, pero sobre todo una familia, aguarda la esperanza de un castigo ejemplar contra delincuentes. Sin embargo, están conscientes que eso no devolverá la vida a Olivia.

“Liv tocó los corazones de muchas personas y fue amada y adorada por todos”, dijo su madre durante su funeral el mes pasado.

La muerte de Olivia Pratt-Korbel se suma a una serie de eventos desafortunados, producto de mano criminal en una comunidad de Liverpool.

Se trata del tercer tiroteo en cuestión de semanas, según informó el medio The Independent, en su versión en español.

Incluso, el capitán del Liverpool Football Club, Jordan Henderson, rindió tributo en uno de los partidos a la memoria de Olivia.

💔 Liverpool captain Jordan Henderson wore this touching tribute to nine-year-old Olivia Pratt-Korbel during their win against Bournemouth on Saturday #HeartNews pic.twitter.com/JEkqPycSOe

— North West News (@HeartNWNews) August 29, 2022