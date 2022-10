María Alejandra Lafuente Casco es noticia desde las últimas semanas en México. La justicia de ese país determinó que debe estar 46 años presa, por un atroz crimen en contra de un hombre.

No se trata de un desconocido. Al contrario. Su vínculo, de principio a fin, fue íntimo y fue escalando de lo profesional a lo personal, hasta acabar en tragedia.

En su consultorio en la Ciudad de México, Lafuente Casco pasaba desapercibida como una psicóloga comprometida y dispuesta a ayudar a sus pacientes. Fue de esa forma que conoció al que sería su esposo y posteriormente su víctima.

Uno de los detalles que salió a la luz con su reciente condena, fueron sus antecedentes con otra pareja, quien corrió con suerte y escapó vivo de milagro, según la información trascendida en distintos medios de comunicación mexicanos.

Sin duda, la condena de María Alejandra Lafuente Casco despertó en las últimos meses un interés notable en México y más allá de este país. La sentencia del juez, que la envió 46 años presa, lo dice todo.

El preludio a la tragedia se remonta casi una década atrás, cuando la profesional de la salud mental -o al menos eso se creía- recibió en su consultorio a la hija de Allan Carrera Cuéllar, un hombre de 41 años quien buscó la clínica para que la joven fuera atendida.

En el intertanto, la psicóloga y el padre de su paciente fueron intimando, al punto de iniciar una relación sentimental, cosa que no le gustó para nada a la hija de Allan. De hecho, el portal noticioso Milenio relata en una de sus notas sobre el tema, que la joven increpó a su psicóloga por estar de novia con su padre y hasta dejó la terapia.

Con el descontento de por medio, todo fue escalando de forma rápida que, en cuestión de semanas, Allan y “La Ale”, como era conocida por sus allegados, comenzaron a hablar de boda, tanto que disgustó a la familia del hombre quien tenía un negocio de azulejos y, por ende, un buen pasar económico.

“Nos dijo que en una semana se iban a casar e incluso, en esa ocasión ella (Alejandra) comentó que al parecer estaba embarazada. La boda se celebró el lunes siguiente, pero no asistió nadie de mi familia, ya que ellos dijeron que era algo muy íntimo y solo acudieron el padre de Alejandra, la esposa del mismo y los hijos de ella”, según palabras de Margarita Carrera, hermana de Allan.

Sin embargo, pronto llegaría el fin de una estabilidad. La mujer comenzó a sospechar de que su novio le era infiel y lo que vino fue la tragedia que dio de qué hablar a todo un país.

Entre el 4 y 5 de noviembre del 2014, en la vivienda de la pareja, ocurrieron situaciones propias de una película de terror.

La psicóloga María Alejandra Lafuente Casco gestó un plan para vengarse de su marido por presuntamente serle infiel. Descubrió una serie de mensajes de texto que le indicaron su relación con otra mujer.

Según consta en los reportes oficiales, Lafuente suministró a Carrera una dosis grande de Benzodiacepinas, psicofármaco para el tratamiento de depresiones, entre otros trastornos del ánimo, con efectos sedantes por su composición.

La mujer aprovechó el efecto del psicotrópico en su víctima para asesinarlo y posteriormente descuartizarlo en varias partes que fueron esparcidas por dos comunas de la Ciudad de México, CDMX por sus siglas.

¿Cómo lo logró? Según los detalles que emergieron con la investigación, en el condominio donde habitaba la pareja, se recibió un pedido de ayuda de la psicóloga para poder bajar una maleta grande y llevarla a su vehículo. Ese momento fue descrito en la bitácora de conserjería y posteriormente relatado en tribunales.

…“a las 12:45 de la mañana”, (del 5 de noviembre, solicitó ayuda para subir una maleta roja a su camioneta). Se veía muy nerviosa y desesperada y volteando para todos lados, se le preguntó qué llevaba en la maleta y respondió que era equipo de cirujano, que era de su papá y que se lo iba a llevar a un hospital porque estaba muy enferma y la iba operar. Salió y regresó a las 4:18 de la mañana y ya no salió, pero se veía muy sospechosa”

Fue uno de los testimonios, camino a estar 46 años presa por su crimen.

