Una compleja situación se vivió en el programa "America’s Got Talent: Extreme" luego de que un participante saliese gravemente herido durante el ensayo de un nuevo número que había preparado. El hombre rápidamente fue llevado hasta el hospital más cercano donde fue estabilizado luego de una cirugía y se encuentra en recuperación.

Jonathan Goodwin es un reconocido participante del programa “America’s Got Talent: Extreme” (AGT:E) donde se le ha visto realizar increíbles hazañas escapando de situaciones difíciles.

Esta variación “Extreme” del popular concurso de talentos de Estados Unidos se centra en un programa donde los participantes realizan espectáculos de alto riesgo.

Según informó TMZ, el hombre había estado ensayando un nuevo número de su intento de escapismo.

Dicha presentación consistía en que el hombre debía lograr librarse de una camisa de fuerza antes de saltar desde 20 metros de altura a un colchón. Esto intentando evitar durante la caída que dos vehículos chocasen contra él.

Sin embargo, el ensayó terminó terriblemente mal para el Goodwin ya que no alcanzó a esquivar los vehículos, quedando atrapado entre ellos junto con una gran explosión de por medio.

“Reaccionó y fue inmediatamente hospitalizado”

La situación consternó a todos los presentes en el lugar, quienes habían creído que el hombre había muerto. Sin embargo, seguía consciente. “Reaccionó y fue inmediatamente hospitalizado, donde está recibiendo cuidados médicos”, compartió una portavoz de AGT:E.

Según informaron consignada por la NBC, Jonathan fue rápidamente auxiliado por el equipo del lugar para luego ser transportado hasta el hospital más cercano, donde fue sometido a una cirugía.

Aún se desconoce el actual estado de salud del famoso concursante y la situación está bajo investigaciones de las autoridades del país.

The Sun compartió por su parte la llamada que se realizó al 911 donde señaló “Estamos en el Atlanta Motor Speedway en el rodaje de America’s Got Talent. Teníamos a un hombre suspendido de un cable con coches que se suponía que debían chocar entre sí, y él no cayó a tiempo y se estrellaron contra él.”

Luego del trágico accidente, la cadena de NBC anunció la paralización momentánea del programa America’s Got Talent: Extreme y señalaron “Nuestros pensamientos y oraciones siguen con Jonathan Goodwin y su familia, mientras él continúa recuperándose de su accidente”.

“La salud y seguridad de nuestro casting y equipo continúa siendo nuestra prioridad”, finalizaron.