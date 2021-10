El contrabando de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos no es algo nuevo. Son muchos los latinoamericanos dispuestos a pagar sumas considerables de dinero a los denominados “coyotes” para cruzar ilegalmente al país anglosajón. No obstante, en la desesperación por la situación en sus países, algunos padres confían las vida de sus hijos a estos traficantes de personas.

Uno de los últimos casos que grafica lo delicado del problema, dice relación con el abandono de una niña de sólo 7 años por parte de un “coyote” tras ingresar a Estados Unidos cruzando el muro en el límite con México a eso de de las 9:25 am el martes pasado.

La pequeña fue rescatada por agentes de la Patrulla Fronteriza del país norteamericano, quienes detectaron la situación a través de cámaras de su sistema de vigilancia remota. En la secuencia se puede ver que el sujeto cargaba a la menor en su espalda y con la ayuda de una cuerda logró traspasar la barrera.

“Los agentes decidieron esperar a que la niña estuviera segura en el suelo antes de acercarse. Esta decisión se tomó por precaución, creyendo que el traficante podría entrar en pánico y dejar caer a la niña, lo que, debido a la altura del muro, podía terminar en lesiones graves o la muerte”, indicaron desde la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, consigna diario El Comercio.

El traficante de personas dejó a la niña -originaria de El Salvador- a su suerte, sin agua ni comida. La pequeña fue hallada a los 15 metros de la frontera en el sector de El Centro, en el estado de California. Además, al norte del muro fronterizo se encuentra el canal All-American, que representaba otro peligro para la menor, indicaron los agentes.

“Nadie, y mucho menos un niño de cualquier edad o raza, debería estar expuesto a la multitud de peligros que existen al cruzar ilegalmente a este país. Los contrabandistas siempre verán a los niños como una mercancía para obtener ganancias, sin tener en cuenta la seguridad y el bienestar de cualquier individuo excepto el suyo”, indicó el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory K. Bovino.

Según informó el organismo en su sitio web, la niña fue derivada a un centro asistencial de la zona para ser evaluada médicamente.

El abandono de niños latinoamericanos no es tan inusual en la Frontera de Estados Unidos, en septiembre pasado conocimos el caso de dos hermanas de 2 y 8 años que vivieron una situación similar.

