Medios en Brasil dieron cuenta de una extraña situación ocurrida en una playa llamada Piedade de la ciudad de Jaboatao dos Guararapes, donde un sujeto murió producto del ataque de un tiburón, luego que se adentrara en estado de ebriedad en el mar para orinar.

De acuerdo a lo que señala O’Globo Marcelo Rocha Santos (51) estaba tomando licor junto a tres amigos en aquel lugar, cuando de repente se levantó para orinar.

Los informes policiales señalan que ese día el mar estaba agitado, situación que está asociada a la llegada de tiburones al continente.

Ante eso las autoridades habían puesto advertencias a la población, para no adentrarse en el océano. Sin embargo, Rocha no hizo caso de eso e ingresó de todos modos.

En el registro se agregó que minutos más tarde un tiburón le lanzó un ataque justo en la zona de la ingle, en el cual quedó con su mano mutilada y con heridas severas en el brazo.

Shark Attacks, Kills Drunk Man Urinating in Brazilian Sea. Marcelo Rocha Santos, 51, was wading in the water with a friend reportedly drinking at Piedade Beach in Jaboãtao dos Guararapes when the sea became choppy and cloudy. Toronto Sun reported.😱 pic.twitter.com/amJD4KCBRl

— Sumner (@diamondlass99) July 15, 2021