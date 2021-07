El pasado martes se informó sobre el caso de la influencer cubana Dina Stars, que fue detenida por la policía de su país mientras daba una entrevista en vivo a la televisión española.

La joven conversaba con la presentadora Marta Flinch de Canal 14 España cuando efectivos de seguridad llegaron hasta su casa para llevarla detenida. Todo eso fue transmitido en vivo.

“En vivo hago responsable al Gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir”, indicó visiblemente nerviosa en ese momento.

No obstante, este miércoles la propia joven publicó un nuevo registro en redes sociales, en el cual indicó que había sido liberada por la policía, aunque seguirá siendo investigada.

“Estoy bien. No me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación”, expresó.

“Se los digo de verdad, se los juro, ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad. Yo siempre, siempre voy a ser sincera con ustedes. Ya estoy en casa, estoy bien”, agregó.

En Twitter la joven también publicó un mensaje, anunciando que ya estaba de vuelta en casa, luego de pasar una noche en prisión.

“No estoy respondiendo mensajes ahora porque estoy tratando de tranquilizar a toda mi familia que estaba muy preocupada. Muchísimas gracias a todos los que se han preocupado por mi” , expuso.

Hay que señalar que Dina estuvo presente en las últimas protestas en Cuba contra el gobierno de presidente Miguel Díaz-Canel.