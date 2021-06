Medios en Argentina dieron cuenta de una insólita situación que se generó en la ciudad de La Plata, donde una madre fue sancionada con una fuerte multa debido a la realización de una fiesta clandestina en su casa. En total deberá pagar 703.000 pesos argentinos, unos 5.3 millones de pesos chilenos.

De acuerdo al medio TN, el hecho ocurrió a fines de marzo en la localidad de Villa San Carlos. La afectada es una mujer de 52 años llamada Alejandra Plaza, quien fue notificada de la multa el pasado miércoles.

Los detalles del caso indican que aquella fiesta clandestina se trató del cumpleaños de un amigo de su hijo, al cual llegaron más de 100 personas.

“Era el cumpleaños de un amigo de mi hijo. Él no me había avisado, cuando llegué estaba lleno de gente”, indicó al citado medio.

Asimismo, en el mismo informe se indicó que en aquel evento ilegal hubo enfrentamientos entre personas, lo que definitivamente obligó a la policía a llegar esa noche.

“Él me reconoció que estuvo mal y yo me hice cargo porque soy la dueña de la casa. Los problemas fueron en la calle, en la esquina”, aseguró.

Por otro lado, en el informe policial se detalló que: “las personas que salían del lugar arrojaron piedras, agredieron a los agentes de la comuna y rompieron el parabrisas de uno de los móviles de los agentes municipales”.

Hay que señalar que la situación es grave para Alejandra, debido a que podría ser embargada de sus bienes en caso de no pagar la deuda en un plazo acordado.



“Me quieren sacar la mitad de mi sueldo. Son varias cuotas, no lo voy a terminar nunca de pagar porque no cobro esa plata, ni la tengo”, sostuvo.

Hay que señalar que la familia puede apelar a la medida y buscar otra salida para el joven de 21 años.