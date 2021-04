La diseñadora de sets de películas Evelyn Sakash fue encontraba muerta este martes bajo una pila de escombros y basura dentro de su casa en Queens, Nueva York.

La artista de 66 años, ganadora de un premio Emmy y que había sido parte de importantes producciones de Hollywood, estaba desaparecida desde septiembre pasado.

El cuerpo de la mujer fue descubierto por empleados de una empresa de limpieza contratada por la hermana de Sakash, Ellen Brown, para ordenar la casa donde Sakash almacenaba productos de todo tipo debido a su Síndrome de Diógenes .

La oficina del médico forense de Nueva York confirmó que la mujer murió por causas naturales, como resultado de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, “el que se describe como un endurecimiento de las arterias que restringe el flujo sanguíneo”, según consignó el portal E! News.

Evelyn tenía una carrera de casi tres décadas como decoradora y diseñadora de producción, habiendo trabajado en series como Orange Is the New Black y Law & Order: Criminal Intent. Asimismo también fue parte de Still Alice, Mermaids, Taxi y Made in America.

Según la revista People, ganó un premio Emmy de Artes Creativas por su trabajo en Between the Lions, en 2003.

“Esto es simplemente devastador”, dijo Brown a New York Daily News. “Tenía una vida plena. Tenía un talento extraordinario. Tenía una mente brillante… No quiero que mi hermana sea recordada así, como la encontraron”, añadió.

“No tenía idea de que ella vivía en su casa de esa manera… Fue parte de su vida, pero no lo fue todo, así que espero que se la recuerde con más caridad… Debería ser recordada por las contribuciones hechas a la industria y con la amabilidad que se acercó a todos los que conocía”, cerró.