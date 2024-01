Un joven de Maipú fue el ganador del concurso de ’24 horas sin hacer nada’. Se llama Benjamín Vera, tiene 20 años, estudia Sociología y se llevó un total de 5 millones de pesos.

El desafío consistía en que las personas debían estar recostada sobre una reposera por un día entero, enfocada específicamente en hacer nada, no ver su teléfono celular ni las redes sociales.

En el caso de Benjamín, él fue finalista junto a un amigo, con quien debió definir sobre el final.

Para llevar a cabo esto, los participantes debieron mirarse fijamente sin pestañar. Esta dinámica ya la había hecho Benjamín durante la noche con el mismo participante para competir por unas entradas a un partido de Colo Colo, en esa oportunidad Benjamín perdió y ahora tuvo su revancha.

“En el desempate pensé en las vacaciones con mi polola cuando cerré los ojos, antes de empezar el juego, me imaginé las vacaciones”, indicó tras recibir el premio.

Ganador ’24 horas sin hacer nada’

Respecto a la experiencia, el joven indicó que, en el fondo, requiere de bastante esfuerzo no hacer absolutamente nada en el día.



“No es nada fácil hacer nada en 24 horas, pero cuando uno hace nada está en el celular, computador, hablando con alguien, viendo una película, etc, ahora literalmente, no podías hacer nada más que acomodarte en tu propio asiento”, expuso

Sobre lo que más le costó a él, en el concurso de Mercado Pago, aseguró que en las horas finales se vio muy complicado.

“Lo más difícil fue la hora 23, ya no daba más, estaba destrozado, mentalmente, físicamente anímicamente, no me daba cuenta de cómo estaba, salí y me di cuenta, que me dolían las piernas, la cabeza, que estaba cansado”, concluyó.