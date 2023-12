En la mesa 6 del Colegio Alcántara de Los Altos de Peñalolén, la joven de 22 años, Natalia Inalef reveló que desde que cumplió la mayoría de edad ha sido designada como vocal de mesa en nada menos que 10 ocasiones.

La joven reveló la situación en conversación con Radio Bío Bío, en medio de la jornada de votaciones por el Plebiscito Constitucional. De acuerdo al relato de la estudiante universitaria, desde los 18 años ha participado en todas las elecciones como vocal de mesa.

“Cumplí 18, primera votación y primera vez siendo vocal”, relató a nuestro medio. Sobre su experiencia en su deber civil, Natalia aseguró que debido a la cantidad de ocasiones que ha participado ya “me puedo saltar la capacitación”; sin embargo, “igual vengo, por las, como ocho lucas (sic) que dan más, como soy universitaria aún”, dijo en referencia a la falta de dinero.

No obstante, tal como lo han relatado otros vocales de mesa que han sido elegidos en varias ocasiones, la labor también ha tenido su lado agraz: “Cuando tenía que entregar trabajos (para la universidad) o tenía pruebas el día lunes, yo era de las que no podía estudiar el domingo ni el sábado porque tenía que venir a la capacitación”, relató con humor.

Pero uno de los recuerdos que quedó alojado en su memoria fue la ocasión en que se dieron dos días de elecciones para la primera elección de Consejeros Constitucionales: “Me dejaron desvelando, tuve que entrar a la U a las ocho (de la mañana) y no me soltaron y no me siguen soltando”, cerró entre risas.