La gira de Taylor Swift por Brasil estuvo llena de situaciones complejas. En las últimas horas se conoció que una fan entró en trabajo de parto durante uno de los conciertos que la estadounidense dio en Río de Janeiro.

La situación fue informada por el medio local O’Globo, el cual indicó que el hecho ocurrió en el show del pasado 19 de noviembre.

La mujer fue identificada como María Eduarda Mendes, quien desconocía de su embarazo debido a que su ciclo menstrual se había mantenido normal durante los últimos meses.

No obstante, indicó al citado medio, ese día comenzó a sentir unos fuertes dolores en la zona del vientre. En un inicio pensó que se trataba de cólicos, por lo que de todas formas viajó de Cabo Frío a Río de Janeiro.

Allí, confiesa, esperó 10 horas por una buena ubicación en el estadio. Sin embargo, en el momento del concierto los dolores se volvieron insoportables y decidió ir al baño.

Fan de Taylor Swift no sabía de su embarazo

Finalmente, y tras dar aviso a personal de seguridad, fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Salgado Filho, donde le indicaron que tenía un embarazo de 40 semanas y había iniciado el trabajo de parto.

“Cuando reventó la bolsa y subí a la ambulancia, sentí como si ella ya estuviera preparándose para salir. Solo me di cuenta de que había llegado el momento cuando el médico me hizo la ecografía y me dijo que había un 100% de posibilidades de que fuera un embarazo de 40 semanas. Fue una sorpresa total”, indicó.

Por fortuna, la propia María Eduarda Mendes confirmó que su hija se encuentra en buen estado de salud.

“Ahora quiero centrarme en la salud de mi hija, que esté al 100%, y quizá algún día pueda llevarla a un concierto de Taylor”, concluyó.