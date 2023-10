Medios internacionales dieron a conocer el caso de un hombre australiano llamado Paul Iera, quien fingió su secuestro para engañar a su mujer y tener una noche a solas con su amante.

De acuerdo a lo que reportó BBC, la situación ocurrió el pasado 31 de diciembre de 2022, cuando Lera salió de su casa y envió un extraño mensaje a su esposa.

Este decía: “Vamos a ser justos. Está bien. Lo tendremos con nosotros hasta la mañana, cuando nos dé su motocicleta”.

Fue así como la mujer denunció los hechos ante la policía, quienes iniciaron la investigación correspondiente.

No obstante esta no se extendió por mucho tiempo, ya que el hombre se contactó al día siguiente con su padre, a quien le dijo que había sido liberado en una ciudad llamada Wollongong.

Paul Iera, 35, was ordered to pay $16k to the NSW government as compensation for the police time and resources spent searching for him. See the full story on NewsCop:https://t.co/EhIduoYDxV

— NewsCop (@NewsCop_media) September 28, 2023