La historia de John Jones es dramática. Salió a explorar y vivió un infierno en vida, atrapado sin poder moverse hasta que murió. Casi 14 años después, su historia inspiró una película, pero también se mantiene en el consciente colectivo que no duda en juzgar a su esposa por rehacer su vida.

La zona de Utah, en Estados Unidos, es una de las zonas donde puedes encontrar las formas rocosas y cuevas más espectaculares del mundo, por lo que para John Jones, este lugar era el paraíso.

John Edwards Jones o simplemente, John Jones, es un joven que desde muy niño se dedicó a realizar expediciones, transformando la espeleología en su pasión.

Esta disciplina trata de la exploración de cuevas, algo que es normal en esta zona de Estados Unidos, donde puedes encontrar maravillas que no están en todas partes.

Sin embargo, John encontró algo más en la última salida que realizó junto a su hermano Josh, dando paso a una dramática historia que dejó sin aliento a todos quienes se dedican a esta disciplina y todo el mundo.

John Jones: su última exploración

La mañana del 24 de noviembre de 2009, John Jones era un joven estudiante de segundo año de medicina de 26 años que vivía en la zona de Stansbury Park, estaba casado y tenía una hija de solo 8 meses y esperaba otro bebé en camino.

Ese día, decidió salir a disfrutar de su disciplina favorita, la espeleología, en familia junto a su hermano, Josh y otras nueve personas.

El lugar elegido, la cueva Nutty Putty, ubicado al sur de Salt Lake City, conocido porque aquí se habían realizado varios rescates de exploradores que quedaron atrapados en la zona, consignó Mag.

Sin embargo, eso no fue impedimento para que los hermanos se dirigieran a la zona e intentaran pasar por el “canal del nacimiento”, un estrecho camino donde debían pasar por un túnel.

John adelantó su paso e ingresó a un túnel, sin embargo, erró en la zona en la que debió entrar y aquí comenzó el infierno.

Quedó atrapado boca abajo, con sus brazos inmóviles y en una zona que realmente no conocían. Cuando Josh lo vio intentó sacarlo, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

Por más que intentó tomarlo de sus piernas y empujarlo hacia arriba, solo logró que este se hundiera más en el lugar y apenas tuviera espacio para respirar, por lo que decidió pedir ayuda.

El rescate y la tragedia

Josh y el grupo con el que estaba decidió pedir ayuda de inmediato, por lo que los equipos de rescate de la oficina de sheriff del condado de Utah pusieron manos a la obra para encontrar la mejor forma de rescatar a John Jones.

Más de 100 personas se dirigieron al lugar para intentar liberar al joven padre. Tanto fueron los esfuerzos que en un momento más de 50 socorristas intentaron salvarlo al mismo tiempo.

El ingreso al lugar es complejo, al igual que el transporte a lo largo de la cueva hidrotermal, que tiene diferentes secciones denominadas el canal del nacimiento, recorrido de la aorta, devorador de exploradores y el laberinto.

Esos nombres dicen mucho de lo que se vive en el encierro, pasillos estrechos y resbaladizos con desvíos y espacios pequeños que vuelven compleja la exploración, consigna CaveHaven.

Según consignó NCB News, los equipos de rescate intentaron auxiliarlo con un sistema de cuerda y polea que falló y John volvió a quedar atascado en la cueva.

Esto llevó a que los rescatistas pensaran en la idea de perforar el área, sin embargo, John estuvo casi 27 horas boca abajo y con una baja capacidad para respirar.

Cuando casi llegaba a las 28 horas, en la noche del 25 de noviembre de ese año, John Jonas no logró salir del lugar y murió.

“Todos estábamos muy optimistas y esperanzados. Pero anoche quedó cada vez más claro, después de que volvió a estancarse, que no quedaban muchas opciones”, dijo a The Associated Press, Spencer Jones, un hermano del joven.

“Pensamos que estaba a salvo y luego, cuando recibimos la noticia de que había vuelto a resbalar. Fue entonces cuando empezamos a asustarnos”, añadió en su declaración.

El cuerpo de John Jones sigue en Nutty Putty

El compromiso de la comunidad con el rescate de John Jonas generó una cadena de favores para intentar sacarlo de la cueva, sin embargo, nada funcionó.

Aunque nunca se sabrá la real razón de su muerte, el sheriff del condado de Utah, Jim Tracy, señaló que “los factores que contribuyeron probablemente incluyeron su posición invertida durante un período prolongado de tiempo y las frías temperaturas de la cueva”.

En un comunicado que emitió la familia en el momento, señalaron “Estamos profundamente agradecidos por la compasión y el cuidado que mostraron a John y a nuestra familia, incluso hasta el punto de cantarle canciones primarias a John para ayudarlo a pasar la noche”.

La zona donde estaba atrapado el joven estudiante de medicina de la Universidad de Virginia era tan estrecho que, incluso, sacarlo del lugar era imposible, sobre todo considerando la posición en la que quedó su cuerpo.

Esto llevó a que funcionarios estatales y del condado decidieran cerrar permanentemente la cueva de Nutty Putty, donde aún permanece el cuerpo de John.

Casi 14 años después

El cine hizo eco de la historia de John Jones y llevó su historia al cine, con una película que se estrenó en 2016.

“The Last Descent” o “El último descenso” se estrenó en 2016, contando la terrible tragedia que enlutó a Utah en 2009.

Sin embargo, la popularidad del caso tuvo consecuencias para su esposa, Emily Jones Sánchez, quien quedó viuda con dos niños.

Con el paso de los años, Emily rehizo su vida y se casó con Donovan Sánchez, quien asumió como padrastro de los dos hijos que tuvo con John, sumando un pequeño más a la familia.

Recientemente, Daily Mail relató que a 13 años de la tragedia que enlutó a su familia, Emily aún recibe mensajes de odio a través de redes sociales, donde la juzgan directamente por seguir con su vida.

Superar la tragedia que vivió no fue fácil para ella, sin embargo, los mensajes de odio que recibe a través de redes sociales hacen que todo el proceso sea más complejo, sobre todo cuando preguntan quién la acompaña en sus imagenes, si es John o alguien más.

En sus redes sociales se pueden leer mensajes como “Me rompe el corazón, la facilidad con la que la gente se centra en la felicidad en esta vida terrenal en lugar de aferrarse y esperar a reunirse” o ‘RIP John, si yo fuera tu esposa, nunca me habría mudado tan pronto y estaría compartiendo tu historia y tu vida, y publicando sobre ti’.

Sin embargo, Emily declaró que pese al odio que recibe en internet, John continúa siendo parte de su familia, añadiendo que su actual marido mantiene contacto con los Jones, quienes tienen cercanía con los hijos de ella y John.