Una chef extranjero llamado Santi Febles, venezolano que actualmente reside en España, generó diversas críticas al viralizar una insólita receta del completo chileno.

En su video, que cuenta con más de 280.000 visualizaciones, el tiktoker indicó que estaba realizando un desafío llamado la Copa Libertadores Gastronómica, por lo que era el turno del sandwich nacional.

No obstante, desde un comienzo dio cuenta que su preparación estaba lejos de ser la más tradicional.

De acuerdo a lo que se pudo ver, en la instancia cortó la palta en trozos, y no la molió. La forma de presentar el tomate tampoco fue la más común.

Incluso el corte del pan fue motivo de críticas, ya que no se realizó por la parte superior. A eso se sumó que la salchicha no fue hervida en agua y las salsas fueron colocadas al inicio, no al final.

Lo cierto es que, en un inicio, el chef pareció quedar contento con el resultado: “Vean el completo: qué maravilla. Pues este es el famoso completo chileno. Le doy un 8,9 de 10”.

Sin embargo, luego de ver las críticas, asumió que había cometido un error: “Leí una receta de YouTube con millones de reproducciones hechas por una chilena, pero no leí los comentarios. Debí hacerlo”.

Chef logró un mal completo

Lo cierto es que los comentarios negativos, en su mayoría de usuarios chilenos, no se hicieron esperar.

“Te quedó bacán, ahora hace un completo”, “Ni Talca se atrevió a tanto”, “Nunca me había sentido tan insultado”, “Cuando vi el corte del pan ya no pude seguir viéndolo”, fueron algunos.