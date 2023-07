Dinome Lorenzo es un tiktoker que actualmente se encuentra de paso por Chile. Durante su estadía, el joven ha graficado casi todas las situaciones que le han sorprendido del país. En este sentido, el muchacho italiano sorprendió con un comentario bastante peculiar: los chilenos no comen correctamente la pizza.

La situación generó amplio debate entre sus seguidores, aunque varios se tomaron el comentario con humor.

De acuerdo a su explicación, no se trata de la forma como se engulle el tradicional plato, sino como éste se porciona al comer en grupo.

“Los chilenos no saben como se come una pizza, comparando con Italia. Y no me refiero al hecho que pueda existir una manera de hacerlo, sino más a la cantidad y las porciones”, expuso.

“En Italia, una pizza es para una persona. Aquí, como en muchas partes del mundo si son dos o tres personas piden una pizza y se comparte”, agregó.

“Entonces aquí cuando pido una pizza solo para mí, las personas se ponen un poco en shock y eso me da mucha risa”, concluyó.

Italiano y los chilenos con la pizza

Hay que señalar que el comentario del joven generó gran cantidad de reacciones. Muchos sostuvieron que adhirieren al estilo italiano de comer pizza, aunque más por glotonería que tradición.

“Sabía que algo de italiano tenía yo”, “Nueva excusa para que me dejen comerme toda la pizza”, “Mi familia no entiende mi manera italiana de ver la vida”, “Tranquilo no te preocupes, los tragones nos comemos una XL familiar solos”, fueron algunos.