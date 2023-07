El pasado fin de semana se dio a conocer un curioso caso en Estados Unidos, donde un hombre confesó que ganó la Lotería hace 10 años y, hasta el día de hoy, no le ha contado a su familia.

De acuerdo a lo expuesto por el diario español La Vanguardia, el hombre relató su historia en una carta enviada al diario Daily Star, en donde se autodenominó como un ‘ganador de muy bajo perfil’.

De un modo bastante directo, la persona indicó que quiso esconder su nueva fortuna de su familia, asegurando que muchos de ellos le habrían exigido sumas en dinero.

Asimismo, confesó que en todos estos años adquirió pocos bienes raíces en California, donde ha vivido toda su vida, básicamente para no levantar sospechas.

“He mantenido un perfil bajo. Compré un camión nuevo y una casa, pero les dije que estaba alquilando la casa. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, expuso.

Ganó la Lotería hace 10 años

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me habría dicho que donara la mitad a su iglesia. No he donado dinero a nadie ni a ninguna organización”, agregó.

Tras eso consignó, nuevamente, que no tiene una buena relación con su hermano, asegurando que en gran medida ha escondido el dinero de ella.

“Ahora tengo 67 años y estoy muy cómodo con mi vida. No gasto mucho. No tengo hijos, y ambos padres han fallecido. No he mantenido relación con mi hermana porque no me gusta ella ni su esposo, y no he hablado con ella en más de 10 años”, expuso.

“Espero que ella no tenga idea de dónde vivo. Además, mis padres la sacaron de la casa antes de morir. Ella trató de hacer algunas cosas horribles a nuestros padres, lo que logré detener. ¿Me equivoqué al no contarle a nadie sobre mis ganancias?”, añadió.

La misiva fue respondida por el periodista inglés Quentin Fottrell, quien le indicó que estaba de acuerdo con la decisión que había tomado.

“No veo nada malo en vivir tu vida de la manera que quieres vivirla, y resistir el impulso de compartir las noticias con cualquiera, incluso y especialmente con tu familia”, detalló.