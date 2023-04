Miguel Valdés, nieto del comediante, tuvo sus reparos respecto a la imagen creada con IA, asegurando que no dio con la esencia del actor.

Hace algunos días se volvió viral una foto de Ramón Valdés, en su papel como Don Ramón, que había sido creada por la Inteligencia Artificial. La imagen dio pie a una serie de comentarios en redes sociales.

Uno que se mostró especialmente crítico de esto fue Miguel Valdés, nieto del popular comediante, quien sostuvo que el retrato estaba bien logrado desde el punto de vista estético, pero no reflejaba la esencia de su abuelo.

“Una fotografía de mi abuelito hecha por inteligencia artificial. Se ve impresionante las facciones, le puede ver hasta los poros, pero algo que mucha gente no sabe, porque no convivió con él, es esto: la mirada, no tiene nada que ver con la mirada de Don Ramón”, añadió.

“Se ve como enojado y mi abuelito, aunque ponía cara de enojado, él jamás tenía esa mirada. Eso es algo que la inteligencia artificial jamás va a lograr, recrear la esencia de las personas”, agregó.

Don Ramón y la inteligencia artificial

Sin ir más lejos, en su clip de TikTok el hombre comparó el registro de IA con fotos que fueron tomadas a Ramón Valdés décadas atrás, en las cuales aparecía trabajando y junto a su familia.

“Esa mirada es totalmente distinta, se ve ahí la persona que realmente era Don Ramón, y después vean cómo era con su familia, que chulada de mirada. Eso nunca lo va a lograr la inteligencia artificial”, concluyó.

Hay que señalar que, la semana pasada, se generó un debate mundial debido a que el concurso de fotografía Sony World Photography Awards 2023 fue ganado por una imagen creada por IA.

El responsable fue Boris Eldagsen, quien tras ganar el certamen explicó en su sitio web las razones que lo llevaron a urdir el engaño y rechazar el premio en cuestión.

“Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o esto sería un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate”, expuso.