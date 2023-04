Debate mundial por triunfo de IA en concurso de fotografía: "Cada vez será más difícil diferenciarlas"

Polémica y debate generó la elección de ganadores del Sony World Photography Awards 2023, concurso de fotografía que en la categoría “Fotografía Creativa” premió a un autor alemán que, intencionalmente, presentó una imagen generada por Inteligencia Artificial (IA).

El responsable fue Boris Eldagsen, quien tras ganar el certamen explicó en su sitio web las razones que lo llevaron a urdir el engaño y, ahora, a rechazar el premio en cuestión.

“Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos una discusión abierta. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o esto sería un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate”, se preguntó.

De acuerdo al fotógrafo, estamos frente a un “momento histórico”: nunca antes una IA había ganado el primer lugar de un prestigioso concurso de fotografía.

“¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que fue generada por IA? Algo de esto no se siente bien, ¿verdad?”, enfatizó Eldagsen. “Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”.

Manuel Fuentes, fotógrafo: “Cada vez será más difícil encontrar una diferencia entre lo que es real y lo que fue generado por una IA”

Para Manuel Fuentes, fotógrafo chileno de paisajes, el hecho acontecido en el Sony World Photography Awards se suma a una larga lista de concursos de fotografía que terminan galardonando imágenes que, en realidad, también revisten un engaño.

“La verdad no me sorprende. Muchas veces han existido fotografías ganadoras de concursos que han sido manipuladas y luego descalificadas por esa razón. Sin embargo, en este caso la diferencia radica en que la imagen obtenida y que ganó, en realidad, no es una ‘fotografía’ en si misma”, explica en diálogo con BioBioChile.

“Si vamos al origen etimológico, fotografía es el arte de escribir con la luz, cosa que con la imagen generada por la IA no ocurre”, agrega Fuentes. “Por lo tanto, si los concursos de fotografía se siguen ciñendo a su origen como tal, entonces no creo que esto cambie un paradigma en ellos”.

En la fotografía de Eldagsen, la composición mostraba dos mujeres de diferentes generaciones en blanco y negro, una delante de otra, cada una con una contrastante y expresiva mirada en sus rostros.

La opinión de Fuentes coincide con la postura adoptada por el fotógrafo alemán, quien fue enfático en decretar que la imagen ganadora “no es fotografía”.

“Creo que hoy en día, y a medida que avanza la tecnología, cada vez será más difícil encontrar una diferencia entre lo que es real y lo que fue generado por una IA, sobre todo en el caso de un arte como la fotografía, o la pintura, o la música, en donde no podemos recurrir a experimentos como el test de Turing”, reflexiona el chileno.

“Una obra es en sí misma y solo podríamos ver esta distinción en algún error. Como por ejemplo, en esta imagen ganadora, en las manos”, cuenta

Como fotógrafo de paisajes, Fuentes reconoce que “siempre he sido bien reacio a la manipulación de las fotografías, más allá de ajustes básicos que se hacen hoy en día (y que se hacían antiguamente con químicos y hoy con softwares). Creo que la fotografía debiese seguir siendo la captura del momento, el instante, con sus atributos y defectos, y, como opinión personal, creo que al manipularlas entras en una categoría de ‘imágenes digitales’, y no en fotografía”.

Sobre una posible integración de la IA al mundo de la fotografía, el también arquitecto remarca las distinciones entre ambos conceptos. “Si bien hoy en día este tipo de imágenes tienen sus propias categorías (como en el concurso Sony), las imágenes producidas por una IA están por fuera de la captura de un momento real, y no creo que vayan a ingresar al área fotográfica como tal”.