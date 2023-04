Despertar un lunes, luego de un fin de semana descansando y tener que volver a la rutina, puede ser realmente decepcionante. Sin embargo, una tarde pensando en lo que está por venir, hace que el domingo sea el día más triste de la semana.

El solo pensar lo que viene en una nueva semana puede ser más agobiante que pensar que una semana termina.

Por lo mismo, columnistas han declarado este día como el más triste de la semana. Pero no solo ellos opinan esto, ya que psicólogos también han descrito el llamado “síndrome del domingo”, que claramente le baja la popularidad a este día.

El día más triste de la semana

Vivir con la cabeza pensando en el futuro puede ser una de las principales razones para que el domingo se haya transformado en el día más triste de la semana.

Eso destaca El País, que a través de un artículo que indica lo terrible que puede llegar a ser un domingo, cuando para muchos termina la semana, pero para otros inicia el agobio de enfrentar la semana que viene.

Uno de los ejemplos que menciona son las redes sociales con un par de hilos en Reedit, donde varios usuarios especifican por qué odian los domingos.

“Nunca me han gustado los domingos, pero en los últimos meses, tal vez incluso años, he comenzado a encontrarlos cada vez más deprimentes”, reza uno de los primeros mensajes alusivos a lo triste que puede ser el último día de la semana.

Una de las respuestas menciona: “Creo que eso resume perfectamente mis sentimientos. Temo la próxima semana porque siento que solo será más de lo mismo que la semana anterior”.

Un estudio publicado en LinkedIn en 2018 menciona que para el 80% de los estadounidenses el domingo por la tarde puede ser el momento más agobiante de la semana.

La razón son los “Sunday Scaries” o los “miedos de domingo”, que es cuando comienzan las preocupaciones de la semana que viene, pero la pregunta es ¿Por qué?.

El estudio destaca: “Los profesionales dicen que preocuparse por su carga de trabajo (60%), equilibrar sus tareas profesionales y personales (44%) y pensar en las tareas que no terminó la semana pasada (39%) como las principales causas”.

Nostalgia, tristeza y miedo

Expertos han catalogado esa nostalgia, tristeza e incluso miedo que sienten muchos el domingo por la tarde como el “Síndrome del domingo”.

Rebeca J. Cirujano, Coach de Bienestar, mencionó a Elle que atribuye este síndrome a una “mini depresión”, aludiendo a que en parte es una cuestión hormonal.

“Es muy hormonal… cuando estamos trabajando o con las obligaciones del día a día, tenemos los niveles de cortisol, la hormona del estrés, más altos de lo normal. Cuando llega el fin de semana, esos niveles bajan y nos dan esos bajones que siempre preludian una semana llena de obligaciones”, expresó la Coach.

Eso sí, el “síndrome del domingo” no se trata de una enfermedad, sino que más bien una serie de síntomas específicos que generan esta sensación.

Larina Kase, psicóloga y autora del libro “Ansiedad de 9 a 5” describe los síntomas: ansiedad, angustia, inestabilidad emocional, miedo, sensación de vacío, melancolía y una predisposición a la negatividad, cita El País.

Aunque a juicio de la experta, puede ser peor para algunas personas, ya que pueden sufrir dolores de cabeza, mala digestión o dificultad para conciliar el sueño, una pequeña pesadilla de todas las semanas, pese a que el lunes las cosas puedan ser completamente distintas.

Muchos lo atribuyen directamente a un problema laboral, pero para Marisol Delgado, psicóloga y especialista en psicoterapia por la European Federation of Psychologists Associations (EFPA), “si el trabajo es ya un problema grave, es muy probable que el síndrome del domingo se dilate hasta el jueves y, en ese caso, lo mejor es ir buscando un nuevo empleo”.

“Pero lo curioso es que este cuadro puede darse también en personas con una aceptable relación laboral y las causas no hay que buscarlas siempre en la vuelta al trabajo”, agregó la profesional.

La solución al día más triste de la semana

Evitar que el domingo sea el día más triste de la semana o tener el “síndrome del domingo” puede ser posible.

Juan Castilla, psicólogo clínico, especialista en inteligencia emocional y psicología positiva, indicó a El Confidencial que la clave está en cambiar de perspectiva.

Por ejemplo, para quienes trabajan, el psicólogo indica que se debería analizar que pasaría si ese trabajo no existiera. “Lo que ocurre es que no le damos el valor que realmente puede tener el trabajo, ya que estamos acostumbramos a esa situación. Lo que tienes que intentar es pensar ‘este no es el trabajo de mi vida, pero es el que me permite otras cosas que necesito y quiero’”, indicó.

Otras opciones son armar planes agradables para el domingo, predisponiéndote a un buen día con actividades para romper esa sensación de malestar y evitando los compromisos por obligación que no te agraden.

Pero, por sobre todas las cosas, la clave está en no anticipar y vivir el presente, algo que en la era de lo inmediato es profundamente difícil para algunas personas.