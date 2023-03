Una tiktoker mexicana se volvió viral en un nuestro país debido un par de videos donde expresó su disconformidad con el estado de Santiago y Valparaíso. La joven expuso que le desagradaron los grafitis en las ciudades.

Se trata de una joven llamada Jeniffer Rioja, quien llegó junto a su esposa hasta nuestro país de vacaciones. Por lo que dio a entender en sus videos, la experiencia no fue buena.

Sus primeros videos relataron su experiencia por Santiago, dejando en claro que no le gustó la capital chilena por varias razones.

“Hemos visto un montón de restaurantes peruanos, y es como ‘Ok, pero dónde está la comida de Chile’. Las calles están sucias, están vacías, y hay mucha gente que vive en la calle, y esto es complicado cuando vamos a visitar un lugar, sobre todo como mujeres, no nos sentimos seguras”, indicó.

“En general encuentro que Santiago es caro, es decir, para lo que es no encuentras opciones de comida barata. Inclusive Perú tenía muchas más opciones”, agregó.

Asimismo, en otro video mostró un momento ubicado en Santiago Centro, dejando entrever que no le había gustado por los grafitis que tenía.

“Cuando piensas que están en Europa, pero te acuerdas que están en Santiago de Chile”, expuso en la oportunidad.

Mexicana no aguantó Santiago y Valparaíso

Posteriormente la muchacha se dirigió junto a su esposa hasta Valparaíso, pero sus opiniones no mejoraron en absoluto.

En la instancia posteó un video que mostraba calle San Martín en las cercanías a Plaza Echaurren. El registro termina con un audio clásico de Tiktok que dice: “Está horrible”.

Tal como en Santiago, Rioja también se mostró disgustada con la cantidad de grafitis que existen en lugares patrimoniales de aquella ciudad.

“A mí no me gustan los lugares que tienen este tipo de grafitis. Hay gente que dice que es una forma de expresión, pero para mí, arte no es”, indicó en uno de los comentarios.

Finalmente, la muchacha terminó con su esposa en Viña del Mar. Si bien calificó de forma más positiva aquella comuna, en un video mostró que no estaba disfrutando del día de playa.

“No hay cómo darle en el gusto”, expresó una persona en los comentarios.