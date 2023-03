La Real Academia Española de la Lengua (RAE) aprobó en su pleno esta semana admitir que el adverbio

“sólo” así como los pronombres demostrativos “éste”, “ése” o “aquél” vuelvan a escribirse con tilde.

Eso sí, explicaron que esto aplicaría cuando “a juicio del que escribe”, pueda existir ambigüedad en la interpretación, al poderse confundir al primero con el adjetivo homónimo y a los otros con los correspondientes artículos demostrativos, consignó DW.

La Academia, sin embargo, afirma que no ha variado su doctrina, sino que lo que se ha aprobado es únicamente “una nueva redacción que se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que no modifica la norma, sino que la hace más clara”.

Una doctrina y una norma que se mantiene desde la última actualización de su Ortografía, publicada en 2010.

Entonces quitó el acento gráfico a estas palabras por considerar que no cumplían para el uso de la tilde diacrítica el requisito de que se opusieran “palabras tónicas o acentuadas a palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo [aquí sin tilde, claro] como los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones”.

#RAEconsultas Lo aprobado en el pleno del 2 de marzo no modifica la doctrina de la «Ortografía» de 2010. Incluso la expresa de forma más clara: 1. Se mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio «solo» y los prons. demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad. +

— RAE (@RAEinforma) March 3, 2023