La inteligencia artificial (IA) ha sido una de las tecnologías más intrigantes de los últimos años, siendo utilizada en el mundo informático, comunicacional, de entretenimiento y últimamente en redes sociales.

Un ejemplo claro ha sido TikTok, donde utilizan un filtro que convierte a las personas en personajes de anime desde una fotografía. También ocurrió algo similar en Twitter, tras la popularización de una web de inteligencia artificial que transformaba a los usuarios en ilustraciones.

Pero la herramienta no ha tenido una recepción totalmente positiva, ya que los creadores digitales, tanto como ilustradores, diseñadores, animadores y otros trabajadores de la industria, han visto afectado su trabajo. Frente a ello, iniciaron una campaña contra la promoción, uso o compra de arte bajo inteligencia artificial, con el fin de regular su uso en diferentes ámbitos artísticos.

Para la creación de una imagen basada en inteligencia artificial, es necesario obtener información de una base de datos para generar una imagen desde cero. Entonces, la generación de este arte se basa muchas veces en estos almacenes de información que contienen trabajos de artistas que comparten sus obras en redes sociales o portafolios digitales.

ArtStation, es una plataforma digital que permite a los artistas mostrar su trabajo, pero en los últimos días se ha visto envuelta en la polémica luego de promocionar imágenes trabajadas con IA.

Tanta ha sido la indignación de parte de los creadores digitales, que muchos han cambiado su arte en la plataforma por pancartas con el mensaje “No a las imágenes generadas mediante IA”. Con esta protesta, los artistas llamaban a que ArtStation remueva todo el contenido de IA del sitio web.

Incluso, tras la protesta en ArtStation, artistas digitales que utilizan IA vieron afectados sus proyectos luego de que la plataforma anexara contenido de las imágenes en sus bases de datos.

Frente a ello, la plataforma publicó una declaración donde expusieron que bajo sus pautas de contenido, no prohibían el uso de IA en el proceso de publicación de los proyectos. Además, alentaron a los artistas a publicar obras de su autoría y a que sean transparentes respecto a su desarrollo.

Los artistas generalmente trabajan con malos pagos, con exceso de trabajo, en una industria devaluada. Esa es una de las tantas razones por la que varios artistas del mundo digital han sacado la voz contra el uso de inteligencia artificial, ya que su trabajo también se ve debilitado por el uso de estas herramientas.

Hay algunas personas que han comenzado a utilizar este tipo de plataformas inteligentes para crear ilustraciones con el fin de venderlas, pesea que detrás de esta tecnología hay artistas que han visto su estilo o arte robado sin su consentimiento. Incluso existen agencias creativas que utilizan esta inteligencia para desarrollar más rápido sus trabajos, a base de proyectos originales ajenos.

I wholeheartedly support the ongoing protest against AI art. Why? Because my artwork is in the datasets used to train these image generators without my consent. I get zero compensation for tihs , even though these image generators cost money to use, and are a commercial product.

— Loish (@loishh) December 15, 2022