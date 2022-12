La inocente historia de 14 páginas de una pequeña niña y su compañero robot a generado debate y se ha visto envuelto en la polémica, esto pues “Alice and Sparkle” es un libro infantil que fue creado casi en su totalidad por Inteligencia Artificial (IA, son sus siglas).

Todo comenzó luego de que su autor (¿O co-escritor?) Ammaar Reshi compartiera a través de Twitter que había elaborado el cuento para niños durante un fin de semana, es decir, en solo 48 horas, ayudado de la asombrosa tecnología.

“Pasé el fin de semana jugando con ChatGPT, MidJourney y otras herramientas de IA… y al combinarlas, ¡publiqué un libro para niños co-escrito e ilustrado por IA! Así lo hice”, escribió.

I spent the weekend playing with ChatGPT, MidJourney, and other AI tools… and by combining all of them, published a children’s book co-written and illustrated by AI!

Here’s how! 🧵 pic.twitter.com/0UjG2dxH7Q

— Ammaar Reshi (@ammaar) December 9, 2022