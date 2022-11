Este lunes culminó la Comic Con 2022 con el ya tradicional concurso de Cosplay, el cual proclamó como ganadora a una joven que interpretó a ‘Skull Kid’, personaje de la saga de Zelda. La joven había sido finalista de Festigame en agosto pasado.

La ganadora se llama Nicole y en Instagram es conocida como @Kanico_cosplay. Precisamente allí da cuenta de todo su trabajo como cosplayer en el último tiempo.

“Este personaje lo hicimos con mi novio, la verdad, a ambos nos gusta mucho Zelda. Para él este juego significaba mucho, y a mi me encantaba. Él me alentó mucho. Yo tengo 30 años y pensaba que estaba vieja para esto, pero la gente me alentó mucho, luego de ver que hacía un bonito trabajo”, indicó a BioBioChile.

“Cuando escuché mi nombre en el escenario mis ojos explotaron de llanto porque de verdad no era algo que yo dijera ‘oh, podía ser’. Es la tercera competencia en la que participo y bueno, la tercera fue la vencida”, agregó.

En este sentido, la ganadora se llevó un premio de un millón de pesos, el cual destinará a algunos proyectos ligados a futuros certámenes de cosplay y eventos afines.

‘Skull Kid’ es la ganadora

“Yo creo que voy a destinarlo a esto mismo, porque el cosplay es algo súper caro, entre los materiales y las telas. Dejaré un fondo para cosplay y seguir estudiando, porque esto es un trabajo”, expresó.

“Espero quedarme porque he ido mejorando bastante con el paso del tiempo, mejoré mucho el traje también, desde que comencé”, añadió.

Por último, Nicole se refirió al tiempo que le tomó crear un traje perfecto de lo que es el personaje de Zelda, el cual había presentado en competencias anteriores.

“Fueron en total dos meses de trabajo bastante arduo. Entre el trabajo y otras cosas lo fue dejando de lado, pero siempre lo recordé. Creo que en total fueron dos meses en cuanto a tiempo”, concluyó.