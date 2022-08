Un hombre que era buscado por la policía británica tras robar un automóvil fue hallado escondido al interior de un oso de peluche gigante. El engaño no resultó para el ladrón y fue arrestado.

Se trata de Joshua Dodson, un joven de 18 años, quien durante un allanamiento en la casa de su pareja, fue encontrado al interior del enorme juguete. El sujeto se introdujo por agujero que hizo en la parte trasera del juguete y se mantuvo en silencio durante la visita de la policía.

Sin embargo, el plan falló, ya que las autorices se percataron de que el sospechoso oso de peluche que se movía.

A través de Twitter, la policía del Gran Manchester informó que “cuando fuimos a arrestarlo, nuestros oficiales notaron que un gran oso respiraba en la dirección antes de encontrar a Dobson escondido adentro”.

De acuerdo con el periódico británico The Sun, Dodson era buscado por “robar un vehículo, conducir sin calificar y escapar de una estación de servicio sin pagar”. El joven tenía prohibido conducir durante 27 meses.

Tras ser arrestado por las autoridades, el sujeto confesó haber robado dos automóviles de un alto valor, cajas de herramienta y aparatos electrónicos.

Our neighbourhood task force and divisional tasking team in #Rochdale could bearely believe what they stumbled across last month in search for a wanted man…

We certainly had a more than bearable time bringing to justice one of the town's thieves last week!⬇️ https://t.co/yl7SXaeomX

— Greater Manchester Police (@gmpolice) August 10, 2022