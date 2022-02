La historia pareciera salida de una película de ciencia ficción, pero es muy real. Un hombre “revivió” tras ser declarado muerto y llevado a un congelador en la morgue.

Se trata de la historia de Srikesh Kumar, un hombre de 40 años que protagonizó un accidente en el que una motocicleta lo atropelló en la zona de Moradabad, al este de la capital de India, Nueva Delhi.

La insólita situación, que ocurrió en noviembre pasado, implicó que fuera trasladado a un centro asistencial donde lo declararon muerto en cuando llegó. Sin embargo, tras ser llevado a la morgue y pasar más de siete horas en un congelador la historia cambió radicalmente,

Srikesh Kumar era un electricista de Moradabad que fue atropellado por una motocicleta que circulaba a alta velocidad el pasado jueves 18 de noviembre.

Tras el accidente llevaron al hombre a un centro asistencial, lugar en el que lo atendieron los médicos de guardia, quienes declararon que Kumar había muerto tras el choque. Ante esto dispusieron que su cuerpo fuera derivado a una morgue.

Según informó Times of India, el sujeto supuestamente muerto fue trasladado hasta el congelador de aquel lugar, donde estaría toda una noche esperando que al día siguiente se le practicara una autopsia.

La familia de Srikesh debió asistir al reconocimiento del cuerpo y realizar los trámites necesarios para la autopsia.

En ese instancia la cuñada del “fallecido”, Madhu Bala, ingresó a la morgue con el resto de la familia y notó algo extraño en el cuerpo del hombre, ya que se estaba moviendo.

“No está del todo muerto, de hecho, ni mucho menos. ¿Cómo sucedió esto? Mira, quiere decir algo, está respirando” exclamó la mujer mientras grababan a su cuñado a quien se ve respirando mientras estaba en la morgue.

#Watch: Seven hours after being kept in a #mortuary freezer, UP man came out alive, confounding medical staff.#DeadOrAlive pic.twitter.com/2LXO2ZM4MA

