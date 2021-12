Se viene un nuevo año y, con ello, muchas personas ya esperan conocer cómo podría ser el devenir de acuerdo a su signo zodiacal en el Horóscopo; en temas como pareja, empleo, dinero o salud.

Para aquello BioBioChile se puso en contacto con Yolanda Sultana, quien desde ya avisa que 2022 será un ciclo que traerá muchos cambios, por lo que insta a cuidar el trabajo, estabilizarse en el amor, ahorrar e invertir en la medida de la posible.

Evidentemente la suerte no será idéntica para cada signo zodiacal, por lo que te invitamos a seguir el siguiente desglose.

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

“Este año 2022 será un año donde la inteligencia y la comunicación deberán estar en su mejor momento, tanto en su trabajo como en su relación de pareja. Este año las relaciones establecidas pueden sufrir un fuerte remezón”, comenta.

“También deberá manejarse con mucha estrategia en el ámbito laboral, ya que puede pegarle muy fuerte en su bolsillo este 2022. Existirán conflictos en su trabajo que podrán reforzarlo o provocar que decida cambiarse de este. Buscará hacer cosas nuevas, estudiar y desarrollarse tanto en lo profesional como en lo personal”, añade.

“Para los solteros(as) el amor les brindará la oportunidad de conocer nuevas e interesantes personas. Podrían comprometerse este año durante la segunda mitad del año. Quienes estén en pareja estable tendrán que cambiar su forma de ser y abrirse al diálogo, si no, provocará rupturas en sus relaciones”, expresa.

“Tendrá la posibilidad de un cambio de casa, ciudad o incluso de país. El 2022 deberá controlar sus cuentas y pensar en el ahorro, ya que Aries tiende a ser derrochador y poco previsor. Buenas oportunidades a partir de agosto en variados aspectos de su vida. Cuídese de Accidentes y también de estafas y robos”, apunta.

“En general será un año de altos y bajos donde inteligencia deberá primar en todo sentido y deberá pensar antes de actuar”, agrega.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

“2022 se presenta para Tauro lleno de promesas de éxitos y felicidad, que con el correr del año se transformaran solo en eso, promesas”, lamenta.

“No será un buen año para el trabajo, para el amor y menos para aventurarse en negocios. Será un año para el replanteamiento y planes futuros. Es posible que relaciones de años sufran rupturas irreconciliables en ámbito de las amistades o la pareja. Los Tauro que estén comprometidos o solteros(as) tendrán que cuidarse de caer en la tentación, que se les presentará a manos llenas”, aconseja.

“Un proyecto o negocio en el que trabaja hace tiempo será la salvación para este convulsionado tiempo. Ahorre, invierta, planifique, pero no derroche. El trabajo dará sus frutos a partir de septiembre en adelante. 2022 será para la madurez y el crecimiento en muchos aspectos”, señala.

“En salud deberá cuidarse de los nervios y el estrés, ya que al ver que sus cosas no resultan, su vitalidad y su energía pueden venirse abajo y tocar fondo. Un año para embarcarse en lo justo y necesario. No crea en cosas que no resultarán o que serán aventuras sin rumbo y sin timón. Terminará el año de buena manera siempre y cuando actúe de manera austera y calculada”, añade.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

“Este año Géminis vivirá un año muy particular, renacerá como el ave fénix. Su personalidad a menudo errática, dará paso a la madurez, la responsabilidad y la moderación. Será un año para dejar atrás los errores del pasado y consolidar un futuro muy prometedor”, apunta.

“Viajes, vida social y una marcada estabilidad rondaran este año. Los géminis con pareja estable tendrán fuertes discusiones que pueden incluso tornarse violentas si no prima la cordura. Por primera vez pasará por su cabeza ‘la separación’, si la pareja no logra los acuerdos que este signo espera”, menciona.

“Los solteros(as) por el contrario vivirán y gozarán de la vida, ya que este signo será bastante individualista este 2022”, asevera.

“Este será un año movido, pero deberá controlar su temperamento, ya que los conflictos en el trabajo y la casa andarán a la orden del día. Por esta razón deberán cuidarse de depresiones y de un excesivo cansancio que puede pasarles la cuenta”, recomienda.

“Su salud se puede ver afectada con enfermedades virales y estomacales. Este año lo positivo será un gran cambio de personalidad que le ayudará a subir de nivel en muchos aspectos, espiritual y laboralmente. El dinero entrará con mayor facilidad desde abril en adelante, pero sea prudente y ahorrativo”, agrega.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

“Este 2022 deberá evitar aislarse del mundo, ya que esa será su tendencia durante todo el año. Por el contrario, tendrá que aprovechar ese magnetismo hacia el sexo opuesto que tendrá desde comienzo de año en adelante”, menciona de inmediato.

“Los nativos de este signo que estén en pareja deberán cuidarse de roces o de discusiones, muchas veces por culpa de esa misma tendencia depresiva que tiene este signo. Nuevas amistades y relaciones liberales darán un nuevo status a su vida. También nuevas oportunidades laborales aparecerán de la nada. Cuando todo se vea lento y sin avance, el dinero aparecerá como por arte de magia”, indica.

“Económicamente las cosas andarán bastante bien de mediados de año en adelante. Por fin logrará dejar atrás el pasado que la(o) torturó y le hizo pasar muy malos momentos. Pero deberá estar preparado para la partida de un familiar o amigo cercano, ya que de no hacerlo, le provocara una fuerte depresión”, dice.

“También existirá la posibilidad de cambiar de trabajo o de mejorar el actual. Pero cuide su salud de cambios bruscos de temperatura, que le pueden provocar fuertes resfríos. Suerte en viajes y en juegos de azar”, añade.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

“Este 2022 será un año relativamente mejor para este signo, tendrán una activa vida social, y en el amor y la familia las aguas se calmarán de los turbulentos años anteriores”, acota.

“Durante el año obtendrán muchos éxitos en lo profesional y en lo laboral. Pero es con la pareja donde los éxitos brillarán como el oro. Nacimientos o una boda se avecinan a los leones y leonas, que por fin se atreverán a dar el sí o a pedirle a su pareja que sea su compañero para toda la vida, será un año para el disfrute”, menciona.

“Año sin apuros económicos, ya que el dinero fluirá sin dificultad. Es en su salud donde a mediados de año, tanto disfrute le puede pasar la cuenta”, expresa.

“Este 2022 deberá cuidarse de los problemas legales, de las firmas y de los acuerdos que no estén cien por ciento claros. Este año será un año para cosechar lo sembrado en años anteriores”, dice.

“Cuídese de accidentes caseros o automovilísticos, que le pueden traer alguna complicación posterior. Año de expansión en todo orden y por sobre todo en el trabajo, donde logrará objetivos que se había trazado hace años y que aún estaban pendientes. En general sólo cuentas alegres para el león o leona este 2022”, agrega.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

“Este año será de mucho esfuerzo para obtener logros duraderos, por tanto los nativos de virgo deberán saber administrar su tiempo, ya que se pueden ver muy exigidos y caer en estados nerviosos o de estrés excesivo”, aconseja Yolanda Sultana.

“El amor será un buen refugio para el fuerte año laboral que se les avecina, su pareja deberá comprenderle y apoyarle para que la relación no caiga en estados de conflicto. Cuídese de peleas y agresiones que pueden llegar a mayores, en el caso que le toque lidiar en ambientes muy negativos a nivel laboral”, detalla.

“En lo económico será un buen año, donde se destacará y podrá obtener un aumento de sueldo o un ascenso en la empresa. Este 2022 será un año expansivo para su economía y el dinero fluirá sin obstáculos”, menciona.

“En su salud deberá cuidar su alimentación ya que los problemas gástricos pueden pasarle la cuenta tarde o temprano. Este año es bueno que piense en ahorrar y pensar en su futuro, una casa o un departamento puede ser una buena opción de inversión. Pero cuídese de amistades que pueden pedirle dinero que no volverá a corto plazo. En general un año donde la preocupación estará puesta en su trabajo y en los negocios”, añade.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

“Este año será un año ideal para el emprendimiento, pero deberán armarse de paciencia para todo lo que decida hacer. Demoras y largas esperas pueden desmoralizarle, pero todo le resultará sin problemas”, menciona.

“Fluirá la comunicación y el dinero pero debe cuidarse de inversiones riesgosas que le causen problemas en un futuro. Año para actuar de forma práctica y analítica si desea resultados positivos. Libra se mostrará enamorado(a) y es posible que algunas parejas formalicen su relación, pudiendo existir bodas o nacimientos”, repasa.

“Los Solteros(as) derrocharán encanto, magnetismo y simpatía que les ayudará a encontrar pareja muy fácilmente este año. Cuídese de caer en el juego de la infidelidad, que podría provocarle más de un conflicto entre cercanos y amigos”, recomienda.

“Año de crecimiento y perfeccionamiento en los estudios y en el trabajo. Pero actúe de manera madura y responsable para que esta etapa rinda sus frutos. Gozará de la vida, de la familia y de los hijos, aproveche este momento que es lo que realmente importa en la vida. Su salud andará al 100 por ciento, pero cuídese de torceduras o accidentes caseros, que pueden empañarle su vida”, continua.

Escorpión (23 de octubre al 22 de noviembre)

“Este año 2022 vivirá momentos de gloria y otros de profundo agotamiento, ya que las tensiones y la carga laboral será excesiva. Será un año de luna de miel que después sorpresivamente se transformarán en discusiones y problemas de índole doméstico. Por esto Escorpión debe tener paciencia y tolerancia para no agrandar situaciones o discusiones, ya que andarán hipersensibles”, comenta.

“Los Solteros(as) privilegiarán la búsqueda de aventuras y de conocer nuevas amistades pensando en futuras posibilidades de contacto”, lanza.

“Tendrán una suerte única en sus trabajos o en las inversiones que realicen, ya que correrán con una estrella dorada a su lado. Bien en juegos de azar o si decide independizarse”, prevée.

“Mucha vida social y viajes que pueden traerle aún mejores noticias. Pero descanse lo necesario y duerma sus horas o el agotamiento físico puede causar estragos en usted. También deberá cuidar su dieta y los excesos de azúcar. En general, un año de muchas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional. Pero no olvide a su familia, que años anteriores fue su gran apoyo económico y moral”, agrega.

Sagitario (23 de noviembre al 20 de diciembre)

“Este año la tendencia será a la calma, pero sólo la primera mitad del año. Después de ese momento este signo vivirá una verdadera revolución en su vida. Será la pareja de este signo la que pagará las consecuencias, ya que los sagitarios andarán muy nerviosos, violentos y malhumorados. Esto puede provocar rupturas de pareja, amistades o incluso de negocios”, dice.

“En el dinero y las inversiones este signo se verá especialmente favorecido. También puede tener un gran golpe de suerte o un ascenso en su trabajo. Utilice la creatividad y la innovación en el trabajo, ya que serán sus mejores armas”, cuenta.

“Si están en pareja, continuarán en pareja hasta cierto punto y si están solos, continuarán solos en busca del verdadero amor. Buen año para invertir, comprar o vender, confíe en su instinto y tendrá excelentes resultados”, menciona.

“Duerma y descanse las horas necesarias, ya que este año verá los estragos del exceso de trabajo y activa vida social que ha tenido por años. Riesgo de golpes, accidentes y heridas producto de su excesiva hiperactividad. Año de cambios, cierre de ciclos, término de relaciones tormentosas y del tan esperado despegue económico, que ojalá aproveche de buena forma esta vez”, añade.

Capricornio (21 de diciembre al 20 de enero)

“Este 2022 será un año feliz para este signo, el cual tendrá una vida afectiva exitosa con su pareja y excelentes dividendos en trabajo y negocios. Tendrá que tener una visión más amplia este año, ya que este signo tiende a ser muy rígido en su pensamiento”, apunta.

“La creatividad y los cambios primarán en todo orden de cosas. Para quienes estén en pareja será un año de consolidación y los solteros(as) sentarán cabeza y pensarán en el compromiso por primera vez. A nivel económico se pueden presentar algunos conflictos porque este signo teme siempre a los cambios, pero en general un año donde el dinero debería fluir sin problemas”, detalla.

“La salud será una preocupación constante este año, debido a fuertes tensiones que puede provocar su trabajo y su estilo de vida. También podrá ganar dinero extra con trabajos diferentes a los cuales está acostumbrado. En los cuales capricornio colocará su experiencia y sabiduría”, menciona.

“Excelente año en proyecciones económicas y en el amor, si logra abrir su mente y no ser tan rígido o porfiado en su vida. Salga de la rutina y no le tema al cambio, ya que este año los cambios le llevarán al éxito y a la felicidad”, narra.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

“Este año este signo tendrá una suerte única: Romance, diversión, buenos momentos y mucha creatividad rondará su vida. El 2022 andarán con los pies en la tierra concretando todo lo que antes andaba en el aire”, celebra.

“Los que estén en pareja vivirán buenos momentos si esta le acompaña y le apoya en la agitada vida que tendrá este 2022. Los solteros(as) estarán llenos de aventuras, romances y placer. Después de ese tiempo de búsqueda, pensará en el compromiso”, adelanta.

“Andarán nerviosos pero muy emprendedores y dispuestos al riesgo. Empezarán el año con el pie izquierdo pero con el paso del año solo vendrán éxitos y dinero”, comenta.

“También tendrá mucha suerte en juegos de azar y en todos los proyectos arriesgados que emprenda. Mejorará su posición, provocándole un incremento en sus finanzas. Debe cuidarse de los conflictos que existan entre los grupos de trabajo que integre, tratando de dar pie al diálogo y el entendimiento”, agrega.

“Buen año para cuidar la dieta y bajar de peso, ya que los nativos de este signo abusan mucho de la comida chatarra. Año para renacer, desarrollar talentos ocultos o descubrir su real vocación. Estará seguro de sí, vital, positivo y muy comunicativo. Eso hará que todas las puertas se abran a su paso y que gente influyente le brinde su ayuda”, dice.

Piscis (20 de enero al 20 de marzo)

“Este año Piscis se centrará en la familia donde encontrara un real refugio a los problemas que pudieran avecinarse. Este año puede encontrar el amor si abre su corazón y no analiza todo lo que le pasa. Los que estén en pareja sufrirán rupturas si las relaciones no están bien cimentadas”, previene.

“Muchas tensiones, mil desafíos y decisiones correctas tendrán que ser la tónica del año, de lo contrario se vendrán complicaciones en la parte laboral y en sus finanzas. Todo este periodo no muy ventajoso para los Piscis durará hasta mediados de año. Pasado ese momento vendrán aciertos en los negocios y en el trabajo”, expresa.

“Parecerá que la nube negra por fin se fue de su lado y estarán más sociables y amistosos. Pero debe tener cautela en no volver a colocarse intransigente o testarudo para no volver a pasar la misma situación. Terminarán el año con un compromiso y aquellos que estén en busca de un bebé, se verán tocados por la fortuna”, adelanta.

“Bien en salud pero no descuide la actividad física que es vital para un nativo de este signo. Andará con poco tiempo y corriendo de lado en lado por lo mismo cuídese de accidentes por descuidos involuntarios”, concluye.