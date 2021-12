Un curioso viral está generando carcajadas en Argentina, luego que una notera de Crónica TV viviera un incómodo momento al entrevistar a una pareja que estaba festejando en un bar del barrio de Lanús.

Fue el pasado domingo cuando el noticiero llegó a reportear la noche bohemia en la previa a las fiestas de fin de año. Allí notaron a un hombre y una mujer que cenaban en un local.

Al acercarse a ellos la notera les preguntó respecto a si estaban celebrando algo, a lo que ella respondió que estaba feliz por su embarazo.

Tras eso la periodista se acercó hasta el hombre que estaba allí sentado, señalándolo como el “El futuro papá”. Sin embargo, esto último era erróneo.

Esto se debe a que el sujeto se apresuró en decir que: “No, yo no soy el papá”. Luego de eso agregó: “Es la novia de mi primo”.

Posteriormente entregó una explicación que generó aún más incomodidad: “No fui a jugar a la pelota con él porque le dije que me sentía mal, así que si no me pueden enfocar la cara, mejor”.

Ante esto, desde el estudio prefirieron no seguir mostrando aquel despacho y pasaron a otros temas.

Por ahora no se sabe cómo habrá terminado esta historia, o si se habrá tratado de una infidelidad que quedó al descubierto n Televisión. El clip fue viralizado en el país vecino con la frase: “Es la novia de mi primo”.