La familia de Yasna Provoste, candidata presidencial de la DC, prefirió ‘dar vuelta’ la página del pasado debate presidencial y tomarse con humor la situación vivida a raíz de una afirmación realizada por la senadora citando a Wikipedia.

Por lo anterior, este viernes ella y su hija publicaron en Tiktok un video en el cual hacen referencia a este hecho, en el cual además salen bailando.

En el registro se pudo leer: “Si mi mamá cita a Wikipedia en un debate presidencial… Yo puedo citar Wikipedia en mi tesis”.

El pasado jueves, la expresidenta del Senado había defendido la acción llevada a cabo en el debate durante un punto de prensa, en donde insistió en sus críticas a Sebastián Sichel, aspirante de Vamos por Chile.

“Si no les gusta Wikipedia, vayan a LinkedIn, ahí también lo podrán encontrar. Si no, pueden ir a su biografía, ahí también lo van a encontrar. Y si no, pueden ir a la plataforma oficial de la ley de lobby, donde la empresa a la que él (Sichel) prestó servicios, está catalogada como una empresa de lobby”, expresó.

Por su parte, desde Wikipedia Chile también defendieron su labor, asegurando que recaban información desde diversas fuentes.

“Si bien la información puede contener errores, como es el caso de cualquier contenido en línea, de manera general el contenido de Wikipedia es correcto y está referenciado a fuentes que cualquier persona puede corroborar“, señaló Wikimedia Chile.