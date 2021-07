Ya se ha vuelto tradición que cada año, cuando llega el séptimo mes, las redes sociales comienzan a viralizar gran variedad de memes haciendo referencia a Julio. La gran mayoría de ellos tienen como protagonista al cantante español, Julio Iglesias.

De esta forma, podemos ver a Julio bajando de un avión, apuntando a la cámara con su dedo índice, mostrando su sonrisa y diversas otras situaciones, que tienen su “remate” con grandiosas frases.

Si bien el español, de 77 años, no ha hablado con la prensa en los últimos años, existe una entrevista de 2015 donde se refirió a estas fotos en las que se hace uso de su imagen.

La conversación fue con la revista mexicana Hola!, en la cual estuvo acompañado por su esposa Miranda y dos hijos menores.

En la oportunidad, Iglesias confesó que solía reírse con los memes que realizaban sobre él, aunque dejando en claro también que esperaba que el humor fuera respetuoso.

“Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente, pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero de vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa”, comentó en ese entonces.

En ese momento, el cantante también afrontó el hecho de que muchas personas jóvenes lo conocen más por sus memes que por su música, que fue bastante famosa en las décadas de los 70 y 80.

“¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables, que no me gustaron, eso pasa siempre, pero hay cosas muy simpáticas”, indicó.

“Y sobre todo si eso sirvió para que chiquillos de 15 años me hayan conocido, pues encantado de la vida”, concluyó.

Hay que señalar que, en el último año, Iglesias ha estado con varios problemas de salud, por lo que ha tenido que ser apoyado por personal de salud, incluso dentro de su casa.