06 abril, 2021 | Publicado a las 21:36

06 abril, 2021 | Publicado a las 21:36

Nicole Leyton, la chilena que aspira a ser la nueva Miss Noruega: "Estoy feliz con lo logrado"

Nicole Leyton, la chilena que aspira a ser la nueva Miss Noruega: "Estoy feliz con lo logrado"

Nicole Leyton nació en Chile y tiene 28 años, pero los últimos 20 los ha vivido en Noruega. “Mi mamá se enamoró, entonces nos vinimos con ella y mi hermana”, explica la razón de su viaje, por lo que, con el tiempo, adquirió ambas nacionalidades.

Y si bien su intención es terminar sus estudios de administración y gestión de moda, hoy tiene un desafío que nunca esperó: convertirse en Miss Noruega.

“Siempre había tenido ganas de participar en algún concurso de Miss, pero nunca me atreví, porque siempre he sido tímida. Pero como estamos en cuarentena y la escuela está en pausa, pensé que esta era la oportunidad perfecta para concursar y aprender cosas nuevas. También de crecer y madurar”, reconoce Nicole a Página 7.

Y le ha ido bien, ya que actualmente se encuentra entre las semifinalistas del concurso, lo que plantea nuevos retos para ella.

“Tengo que practicar para caminar en tacones de 12 centímetros, y encontrar patrocinadores. También hacer lo más que se pueda en trabajo voluntario y ayudar a los que lo necesiten. Voy a empezar a trabajar en una organización con animales, y pronto iremos a curso de catwalk acá en la capital”, explica Leyton.

La experiencia ha sido gratificante para la nacida en Santiago. “Estoy muy agradecida y feliz. He aprendido muchas cosas nuevas. En verdad no importa si llego más lejos o no, porque ya estoy muy contenta con todo lo que he logrado“, afirma, recordando que siempre veía este tipo de certámenes cuando era niña.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Leyton (@niccolele)

“Los encontraba muy glamorosos, y a mi siempre me ha llamado la atención la moda y la belleza”, indica.

Respecto a su vida en Noruega, Nicole señala que “me gusta, es muy calmada y segura. Hay un clima mucho más frío que el de Chile, pero igual seguimos comiendo comida chilena y celebrando el 18 de septiembre“, afirma la joven que estudia en Nueva York, pero tuvo que volver a Europa, producto del COVID-19.

El concurso

Cabe señalar que el concurso está dividido en diferentes pasos, en los cuales las candidatas son evaluadas, dependiendo de las actividades que realizan, como por ejemplo, escribir en un blog, realizar trabajo voluntario y encontrar patrocinadores y hacerles marketing.

“Ahora estoy en el octavo puesto en la lista que nos califica por puntaje. Lo ideal sería hacer lo posible para llegar al primer lugar”, manifiesta Nicole, quien explica cómo la gente puede apoyarla en este inesperado sueño.

“Dándome cinco estrellas en los post que escribo en el blog para que los jurados vean que tengo apoyo, y que le caigo bien a la gente. Esto también demuestra que les gusta mi blog y lo que escribo, subiendo mi popularidad y el interés por mi“, cierra.

Cabe destacar que el próximo 21 de mayo se seleccionarán las participantes que disputarán la gran final, que se llevará a cabo entre el 13 y 14 de agosto, siempre y cuando la pandemia no diga otra cosa.