El 31 de diciembre del año pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos reportó una embarcación desaparecida, con aproximadamente 20 personas a bordo, en la zona denominada como “Triángulo de las Bermudas”.

El área, ubicada entre las costas de las islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami, en el país norteamericano, es fuente de diversas leyendas debido a una supuesta peligrosidad para navíos y aeronaves que circulan en sus cercanías.

Entre 1840 y 1972, según el escritor Charles Bertlitz en su libro El Triángulo de las Bermudas, se han registrado al menos 25 incidentes que involucran hundimientos o desapariciones de transportes.

Uno de los más recientes, previo al anuncio de la Guardia Costera, ocurrió en mayo de 2017. En ese momento, una familia de cuatro estadounidenses que iba a bordo de una avioneta cayó al mar, según consignó La Nación.

“Los activos aéreos de las Bahamas continúan buscando un buque de cabina Mako Cuddy Cabin azul y blanco de 29 pies con aproximadamente 20 personas a bordo”, escribieron desde la cuenta de Twitter de la institución norteamericana.

La embarcación zarpó de Bímini, en las Bahamas, el pasado lunes y debía llegar al día siguiente a Lake Worth, al norte de Miami.

En las publicaciones, añadieron que “los equipos de la Guardia Costera han buscado aproximadamente 20,000 millas cuadradas durante aproximadamente 43 horas”, adjuntando números de teléfono por si algún seguidor tenía algún dato útil.

Más tarde señalaron que la búsqueda se estaba enfocando en la costa adyacente al estado de Florida, justo en la mítica zona.

“Aquí está el área de búsqueda”, escribieron junto a una imagen del mapa.

#UPDATE Here is the search area made by the @USCG and @usairforce.

If you have any information please contact Coast Guard #District7 Command Center at 305-415-6800 pic.twitter.com/5Zwb5Wonx4

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 31, 2020