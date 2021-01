Uno de los hechos curiosos que captó interés internacional a fines de 2020 fue la aparición de misteriosos monolitos de metal en diversas regiones del mundo, los cuales llamaron la atención por su similitud entre sí y porque, en muchos casos, desaparecieron por causas inexplicables.

Se trataba de estructuras brillantes, rectangulares y que, en ocasiones, podían alcanzar los cuatro metros de altura. Su presencia imponía y llamaban la atención de los lugareños, aunque en su momento también fueron objeto de críticas.

Sin ir más lejos, 2021 nos sorprendió con la aparición de una nueva estructura de este tipo, la cual fue localizada en la zona costera de Toronto (Canadá).

En ese entonces, los residentes locales se mostraron un poco confundidos y ansiosos por tomarse fotografías ante la instalación, que muchos consideran como una obra de arte dejada por extraterrestres o una promoción para una próxima película.

Lo cierto es que tampoco es la primera vez que aparece un monolito de este tipo en aquel país, ya que otras estructuras se dejaron ver en Vancouver y Winnipeg.

Cronología

Lo más extraño del caso es que estas obras han sido encontradas en lugares que tienen miles de kilómetros de distancia entre sí. Entre ellas están Utah y California (Estados Unidos), Piatra Neamt (Rumania), Tula (Rusia), Vístula (Polonia) y Chía (Colombia), entre otros.

El primer monolito de este tipo fue encontrado el pasado 18 de noviembre en Utah, por la Unidad Aero Bureau del Departamento de Seguridad Pública de aquel estado. En ese instante el organismo realizaba un sobrevuelo por aquel desierto.

En ese momento no se pudo detallar quiénes habían sido las personas que habían montado la estructura en el lugar, la cual, para sorpresa de muchos, desapareció el día 27 de ese mes durante la noche.

Sin ir más lejos, las autoridades sostuvieron que los únicos rastros que quedaron en aquella zona fueron el agujero donde se enterró el monolito y un triángulo de metal.

Para sorpresa de muchos, el 28 de noviembre apareció un monumento casi idéntico en Piatra Neamt, Rumania, el cual tampoco tenía una autoría aparente.

Aquella obra fue retirada por las autoridades de esa región el pasado 1 de diciembre, explicando que se encontraba en una zona arqueológica, por lo que no estaban permitidas las edificaciones.

Un día después se reportó la existencia de un tercer monolito, el cual estaba ubicado en el estado de California y tenía las mismas características de los dos anteriores.

Éste fue desmontado en los días siguientes por presuntos grupos religiosos, los cuales difundieron videos en redes sociales mostrando todo el proceso. En ese entonces, aquellos sostuvieron que todo se trataba de una conspiración.

Sin embargo, el día 5 de ese mes usuarios en redes sociales reportaron que la obra había reaparecido en estado antes mencionado, aunque sólo duro en el lugar unas horas, hasta que funcionarios públicos lo quitaron para “evitar más polémicas”.

Esto concordó con la aparición de otro ejemplar en las montañas Romántsevskie Gory de la ciudad de Tula, Rusia, el cual también fue retirado al día siguiente.

El 11 de diciembre miles de personas volvieron a asombrarse con la aparición de un monolito misterioso. Éste tuvo lugar en la orilla del río Vístula, en las afueras de Varsovia (Polonia).

Una situación similar se vivió en los Países Bajos al día siguiente. La estructura fue encontrada por deportistas mientras recorrían la reserva natural de la provincia de Frisia.

En ambos casos, los monumentos fueron retirados por las autoridades, quienes detallaron no tener información sobre su autoría.

Por su parte, la única aparición de monolitos que se ha descubierto en Sudamérica ocurrió en el municipio de Chía, Colombia, la mañana del 5 de diciembre.

No obstante, esta estructura tenía características distintas a los hallados en Estados Unidos y Europa, ya que era de una tonalidad dorada y su altura era considerablemente menor.

Sea como sea, éste también fue retirado por funcionarios municipales, quienes indicaron que había señales de que había sido construido a fines de noviembre.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Como era de esperarse, la aparición de estas construcciones dio pie para que miles de personas señalaran que se trataba de conspiraciones extraterrestres, algunas agregando además que “el fin de los tiempos estaba cerca”.

Asimismo, sobretodo en Estados Unidos, hubo quienes relacionaron estos hechos con la promoción de alguna película.

También se ha hecho referencia al parecido que tienen estos monolitos con las estructuras que aparecen en la película 2001 Odisea en el Espacio del director Stanley Kubrick, dando cuenta de que podría venir una secuela de la cinta.

Se llegó a comentar además que estas serían obras que el artista visual John McCracken, fallecido en 2011, dejó esparcidas en algunos lugares del mundo, con el objetivo que fueran descubiertas por terceras personas.

No obstante, su propio hijo Patrick indicó en entrevista con The New York Times que su padre nunca dejó un legado de este tipo.

Por ahora existen dos certezas claras respecto a los orígenes de estas obras. La primera de ellas indica que el monolito hallado en Rusia corresponde a una campaña publicitaria.

Esta está relacionada con el Centro Científico y Educativo “TulaTEJ”, el cual aprovechó la contingencia para mostrar parte de sus atracciones a la comunidad.

Por otro lado, Las obras de Utah y California fueron adjudicadas por un grupo de artistas denominados como The Most Famous Artist, quienes en su cuenta de Instagram transparentaron cómo fue el proceso de creación a instalación de estos.

Asimismo, también detallaron que cobran un total de 45.000 dólares (31.626.000 pesos chilenos) para llevar su arte hacia lugares recónditos en aquel país. En los dos casos, se trató de instalaciones en medio del desierto.

Por ahora no hay mayores antecedentes respecto a quienes habrían creado las obras que se encontraron en Europa, aunque también se cree que serían colectivos de artistas locales.

Hay que señalar que, por lo menos en el caso de The Most Famous Artist, ya prometieron que seguirán apareciendo monolitos en diversas zonas rurales de Estados Unidos durante 2021.